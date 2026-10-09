Glanzvoller Abend in Bruck: Nachwuchsfachkräfte ausgezeichnet

Festliche Stimmung in der WKO-Regionalstelle Bruck-Mürzzuschlag. Bei der Verleihung der „Stars of Styria“ wurden die besten Nachwuchsfachkräfte der Region geehrt.

Genau 87 Geehrte durften sich über die Auszeichnung freuen – 67 Lehrlinge mit ausgezeichnetem Lehrabschluss sowie 20 neue Meister und Absolventen von Befähigungsprüfungen.

Die Vielfalt der Ausgezeichneten spiegelt dabei die breite Aufstellung der regionalen Wirtschaft wider. Regionalstellenleiterin Martina Romen-Kierner betonte, dass man einen Querschnitt durch sämtliche Branchen vor sich habe. Neben dem Metallbereich als Rückgrat der Region war von KFZ-Technik über Gastronomie bis zum Bestattermeister alles vertreten. Trotz demografischer Herausforderungen seien die Lehrlingszahlen im Bezirk stabil.

© KLZ / Patrick Neves Ausbildungsbetriebe wie voestalpine BÖHLER Aerospace, Autohaus Fürstaller und Boehlerit feierten stolz ihre Nachwuchskräfte

Dass diese 87 Fachkräfte ein starkes Signal für den Standort sind, unterstrich WKO-Regionalstellenobmann Thomas Marichhofer. Das besondere Potenzial der Jugend zeige die Schaffenskraft des Bezirks. Für ihn ist die Lehre die Zukunft, denn ohne Fachkräfte fahre kein Auto und werde kein Haus gebaut. Es sei essenziell, dass Betriebe Lehrlinge ausbilden, um den künftigen Fachkräftebedarf zu decken.

1 / 2 Regionalstellenleiterin Martina Romen-Kierner freute sich über die große Branchenvielfalt © KLZ/Patrick Neves

Die Lehre stehe den akademischen Wegen heute in nichts nach, bekräftigte WKO-Steiermark-Vizepräsidentin Gabi Lechner. Oft bietet sie momentan sogar mehr Zukunftssicherheit als ein reiner Studienabschluss. Das duale System diene als weltweites Vorbild. Lechner hob zudem die enorme Durchlässigkeit hervor: Ob direkt nach der Schule, in Kombination mit der Matura oder als spätere berufliche Neuorientierung, ganz egal, in welchem Alter – die Entscheidung für eine Lehre sei eine der wichtigsten und zukunftssichersten überhaupt.

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