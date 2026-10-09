Zehn Tote bei Schlägerei in Gefängnis in Mexiko

Bei einer Schlägerei in einem Gefängnis im mexikanischen Bundesstaat Sinaloa sind nach Behördenangaben zehn Menschen getötet worden. Die Behörden sprachen am Donnerstag im Onlinedienst X von einer "Schlägerei innerhalb der Gefängniseinrichtungen". Neun Häftlinge und ein minderjähriger Besucher seien am Donnerstag ums Leben gekommen, sagte Sinaloas Sicherheitsminister Sinuhe Tellez in einem online veröffentlichten Video. Zudem seien 16 Häftlinge verletzt worden.

Wie es zu dem Gewaltausbruch kam, wurde nicht mitgeteilt. Ein Großaufgebot an Sicherheitskräften konnte die Kontrolle wiederherstellen.

Mexiko leidet seit vielen Jahren unter der Gewalt der mächtigen Drogenkartelle. Seit dem Start eines umstrittenen Militäreinsatzes zur Drogenbekämpfung im Jahr 2006 sind in dem Land offiziellen Angaben zufolge fast 450.000 Morde verzeichnet worden. Der nordwestliche Bundesstaat Sinaloa ist besonders betroffen, seitdem 2024 ein Konflikt zwischen rivalisierenden Fraktionen des berüchtigten Sinaloa-Kartells eskalierte.