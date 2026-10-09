Literaturnobelpreisträgerin Carson: "Sie sind alle verrückt"

Die kanadische Autorin Anne Carson hat für den Literaturnobelpreis kurz nach der Vergabe an sie vor allem ein Wort: "verrückt". "Ich finde, sie sind alle verrückt", sagte sie in einem Interview des isländischen Rundfunks über die Entscheidung. "Es ist verrückt." Am Donnerstag war die Dichterin für ihr "kühnes und erfinderisches Werk, das im spielerischen Dialog mit der klassischen Tradition neue Formen für die zeitgenössische Literatur geschaffen hat" geehrt worden.

Als sie am Telefon von der Auszeichnung erfahren habe, habe Carson gerade dem Wind zugehört, hatte die Ständige Sekretärin der Schwedischen Akademie, Ingrid Carlberg, bei der Preisbekanntgabe gesagt. "Man kann hier gar nicht anders, als dem Wind zuzuhören", sagte Carson dem isländischen Fernsehen. Laut dem Sender RUV hat die Autorin seit 2022 auch die isländische Staatsbürgerschaft.

Das Gespräch mit der Akademie sei wie das RUV-Interview gewesen, sagte die Kanadierin: "eher stockend. Sie haben die gewöhnlichen Fragen, und ich habe keine Antworten". Sie verstehe nicht, wie Menschen Dinge läsen, sagte die Preisträgerin über ihr Werk. "Ich hoffe nur, dass sie es mögen. Und vielleicht tun sie es, vielleicht haben sie es diesmal getan. Es ist ein bisschen ein Mysterium." Der Verleger hoffe vermutlich, dass sich ihr Werk nun besser verkaufe, mutmaßte sie. "Ich bekomme einen Sticker auf meine Bücher."

Über ihre Lyrik sagte Carson: "Ich denke, es ist im Moment wahrscheinlich nützlicher als Prosa, weil es schneller zu lesen ist und alle in Eile sind. Also grundsätzlich denke ich, dass es gut ist, weil es kurz ist. Außer Homer – Homer ist nicht kurz."

Kanadas Premierminister Mark Carney hat die Auszeichnung der kanadischen Lyrikerin Anne Carson mit dem Literaturnobelpreis als "stolzen Moment" für sein Land bezeichnet. Das Werk der 76-Jährigen zeichne sich durch "Witz, Fantasie und einen ganz eigenen Stil" aus, erklärte Carney am Donnerstag im Onlinedienst X. Carson habe "alte Geschichten einem neuen Publikum nähergebracht und unsere Sichtweise auf die Literatur verändert", betonte der Premier. Die Auszeichnung sei "eine außergewöhnliche Leistung und ein stolzer Moment für Kanada".