Endlich 18! Presley-Zwillinge sorgen mit neuen Fotos für Begeisterung

Harper und Finley Lockwood, Töchter der verstorbenen Lisa Marie Presley, feierten ihren 18. Geburtstag. Anlässlich ihres Ehrentages teilte Oma Priscilla Presley ein neues Bild.

Herzlichen Glückwunsch! Harper und Finley Lockwood feierten am Donnerstag ihren 18. Geburtstag. Anlässlich ihres Ehrentages teilt Oma Priscilla Presley (81) ein neues Foto der Zwillinge. Der Schnappschuss sorgt für Begeisterung im Netz, denn es gibt nur wenige Aufnahmen der beiden aus den vergangenen Jahren.

Sie wuchsen abseits des Rampenlichtes auf und hatten es nicht leicht, denn Anfang 2023 starb ihre Mutter Lisa Marie Presley mit nur 54 Jahren. Die Zwillinge stammen aus der Ehe mit Musiker Michael Lockwood. Das Paar hatte 2006 geheiratet, die Trennung erfolgte 2016. Die beiden haben noch eine ältere Schwester, Schauspielerin Riley Keough (37), diese stammt aus der Ehe mit Danny Keough.

Die Ähnlichkeit zu ihrer verstorbenen Mutter und ihrem Opa Elvis Presley ist unverkennbar. „Das ist definitiv die starke Presley-DNA, bis in die vierte Generation“, schrieb ein Nutzer unter das Foto. Viele kommentieren, dass Harper ihrer Großmutter Priscilla ähnele und Finley an Lisa Marie sowie Elvis erinnere.