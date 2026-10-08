Putin: Russland wird "alles" für Iran-Kriegsende beitragen

Der russische Staatschef Wladimir Putin hat dem iranischen Präsidenten Masoud Pezeshkian zugesichert, "alles" zu tun, um zu einem Ende des Krieges in der Golfregion beizutragen. "Wir sind bereit, alles in unserer Macht Stehende zu tun, um zur Lösung dieser Situation beizutragen", sagte Putin bei einem Treffen mit Pezeshkian am Donnerstag in Turkmenistan, wie russische Nachrichtenagenturen meldeten. Der Iran unternehme "echte Anstrengungen", um den Krieg zu beenden, so Putin.

Der Iran-Krieg hatte am 28. Februar mit Angriffen der USA und Israels auf den Iran begonnen. Teheran reagierte mit Raketen- und Drohnenangriffen auf Ziele in der Region.

Anfang September hatte Pezeshkian Putin für dessen Haltung im Krieg in der Golfregion gedankt und die "strategische Beziehung" zwischen den beiden Ländern gewürdigt. Russland wird vorgeworfen, der iranischen Seite Zielortungsdaten zur Verfügung gestellt zu haben, um US-Ziele in der Golfregion anzugreifen.

Putin würdigte auch die "positive Entwicklung" der Beziehungen zwischen Russland und dem Iran seit Beginn der russischen Offensive in der Ukraine im Februar 2022, wie die russischen Nachrichtenagenturen meldeten. Die Ukraine und ihre westlichen Verbündeten werfen dem Iran vor, Russland die Technologie für Drohnen und Kurzstreckenraketen geliefert zu haben.

Putin und Pezeshkian trafen Donnerstagabend in Turkmenistan zur Teilnahme an einem Gipfel der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS) ein. Die beiden hatten sich bereits im September bei einem Gipfel in Kirgistan getroffen sowie im Dezember 2025 in Turkmenistan.