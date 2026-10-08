Friedensnobelpreis wird verkündet

In der norwegischen Hauptstadt Oslo wird am Freitag (11 Uhr) der Friedensnobelpreisträger 2026 verkündet. Die Jury hatte diesmal die Wahl aus 287 Kandidatinnen und Kandidaten - deutlich weniger als im vergangenen Jahr. Darunter waren 208 Personen und 79 Organisationen. 2025 hatte die venezolanische Oppositionsführerin María Corina Machado den Preis bekommen.

Die Bekanntgabe des Friedensnobelpreises bildet den krönenden Abschluss der Nobelwoche: Seit Montag sind bereits Preisträger in den Kategorien Medizin, Physik, Chemie und Literatur verkündet worden. Das Preisgeld beträgt in diesem Jahr zwölf Millionen schwedische Kronen - umgerechnet rund eine Million Euro.