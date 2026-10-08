Schwerer Motorradunfall auf regennasser Straße in Kärnten

Ein 54-jähriger Wiener kam am Donnerstag mit seinem Motorrad auf der Kreuzner Landesstraße zu Sturz und prallte gegen einen Pkw.

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Donnerstag gegen 15 Uhr auf der Kreuzner Landesstraße (L33) im Bezirk Villach. Ein 54-jähriger Mann aus Wien war mit seinem Motorrad von St. Stefan an der Gail kommend in Richtung Paternion unterwegs. In einer Rechtskurve kam der Motorradfahrer auf der regennassen und dadurch rutschigen Fahrbahn zu Sturz. In weiterer Folge schlitterte er mit seinem Motorrad auf die Gegenfahrbahn und prallte gegen den entgegenkommenden Pkw eines 73-jährigen Mannes aus dem Bezirk Villach.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Das Motorrad kollidierte mit der Front des Pkw, der Motorradfahrer kam anschließend auf der Fahrbahn zu liegen. Nach der Erstversorgung durch die Rettungskräfte wurde der 54-Jährige mit dem Rettungshubschrauber RK1 ins Landeskrankenhaus Villach geflogen. Der Pkw-Lenker und seine Beifahrerin blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand schwerer Sachschaden.

Im Einsatz standen die Beamten der Polizeiinspektion Paternion sowie die Freiwillige Feuerwehr Kreuzen.