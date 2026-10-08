Großklein: Urlauber stürzt nach unfreiwilligem Wheelie mit E-Bike

63-jähriger Oberösterreicher verletzte sich bei einem Radausflug in der Südsteiermark schwer. Die Unfallursache ist ungewöhnlich.

Mit einer Gruppe von Radfahrern war ein 63-Jähriger aus dem Bezirk Ried im Innkreis (OÖ) am Donnerstagnachmittag in der Südsteiermark unterwegs. Er fuhr in der Mitte der Gruppe, als es gegen 16 Uhr auf einer Gemeindestraße in Großklein zu dem doch recht ungewöhnlichen Unfall kam. In einem steileren Waldstück legte der Mann einen niedrigeren Gang ein. Durch seinen starken Antritt und den gleichzeitigen Schub des Elektromotors hob sich das Vorderrad in die Luft.

Der unfreiwillige „Wheelie“ hatte jedoch böse Folgen für den Fahrer. Er verlor die Kontrolle, stürzte und dürfte sich dabei eine schwere Verletzung am linken Unterschenkel zugezogen haben. Nach der Erstversorgung durch das alarmierte Rettungsteam und einen Notarzt wurde der Oberösterreicher ins LKH Wagna eingeliefert, berichtet die Polizei.