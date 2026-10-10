So wurde der SK Sturm vor 20 Jahren gerettet

Einsatz, Loyalität und die Liebe zum Verein von vielen Protagonisten bewahrten die Schwarz-Weißen im Jahr 2006 vor einem Konkurs.

Zwei Meistertitel, Sieger in der ersten Gruppenphase der Champions League. Die Mannschaft, darunter das legendäre magische Dreieck Mario Haas, Ivica Vastic und Hannes Reinmayr, wurde nach dem 2:2 in Istanbul am Flughafen Graz-Thalerhof von Tausenden Menschen direkt auf dem Rollfeld empfangen. Man feierte seine Helden und die schwarz-weiße Fußball-Welt glänzte in fast allen Farben.

In den Jahren danach waren die Champions-League-Millionen weg. Wirtschaftlich und sportlich ging es mit dem SK Sturm bergab. Im und rund um den Verein herrschte große Unzufriedenheit. Die drei größten Fangruppen der Schwarz-Weißen, nicht immer gut aufeinander zu sprechen, vereinten sich, sahen den Verein in Gefahr und skandierten gemeinsam gegen den damaligen Präsidenten Hannes Kartnig. „Wir waren damals ein paar Lausbuben und rechneten nicht damit, dass wir etwas bewegen können“, sagt einer aus der Szene 20 Jahre später.

Krise von SK Sturm 2006 am Tiefpunkt

Sturms Krise erreichte 2006 ihren Tiefpunkt. Am 1. September 2006 stellte die Finanzprokuratur nach erfolglosen Verhandlungen einen Konkursantrag beim Landesgericht Graz und forderte rund 1,2 Millionen Euro. Sturm konterte und stellte am 23. Oktober 2006 selbst einen Konkursantrag mit gleichzeitigem Antrag auf Zwangsausgleich. Ein Schachzug, der aufgehen sollte.

Im Hintergrund arbeiteten einige Personen längst an Lösungen für die Rettung des SK Sturm. Wie sich im Laufe der für den Klub positiven Entwicklungen immer mehr herauskristallisierte, war ein gewisser Christian Jauk jener Regisseur, der sämtliche Mitspieler einschwor. Schließlich galt es, das bis dahin wichtigste Spiel in Sturms Vereinsgeschichte zu gewinnen. Sein außerordentlich guter Zugang zu allen Schichten der Gesellschaft, seine rhetorischen Fähigkeiten, seine Sturheit gepaart mit seinem Siegeswillen führten unter Mithilfe ganz vieler Protagonisten zum Erfolg.

© GEPA Christian Jauk und Hans Rinner

Auch Ehrenpräsident Hans Fedl kurbelte und holte als ersten Schritt die Gnaser Gruppe ins Rettungsboot. Günter Niederl, Hermann Emmerich, Toni Liebmann sowie Gerhard und Herbert Marbler legten einen nicht unbeträchtlichen sechsstelligen Betrag auf den Tisch, den Masseverwalter Norbert Scherbaum forderte, um nicht gleich das Licht abzudrehen. „Hans Fedl ist zu mir gekommen und hat zu mir gesagt: ‚Sturm darf nicht sterben. Wir müssen etwas machen‘. Und dann haben wir gemacht und Geld organisiert, weil wir alle seit Jahren Sturm-Fans waren und sind. Wir wussten nicht, wie das weitergeht, somit war für uns schon ein Risiko dabei“, erzählt Niederl, der daraufhin insgesamt 14 Jahre als Aufsichtsrat und im Vorstand der Grazer arbeitete. „Es war spannend, es war schön, es ist jetzt aber auch angenehm, nur noch Fan zu sein“, sagte Niederl, dessen Frau damals „aus der Kleinen Zeitung erfahren hat, dass ich eine Funktion bei Sturm übernommen habe“, sagte er heute mit einem Augenzwinkern und wischt sich dabei noch immer die Schweißperlen von der Stirn.

© GEPA Günter Niederl und Hans Fedl (rechts)

Gemeinschaftliche Rettung

Die Gnaser Gruppe startet mit der finanziellen Hilfe. Die Styria Medien AG unter dem Vorstandsvorsitzenden Horst Pirker, die Grazer-Wechselseitige-Versicherung unter Generaldirektor Othmar Ederer und die Raiffeisen-Landesbank Steiermark legten nach, nachdem am 25. Jänner 2007 der Zwangsausgleich von den 140 Gläubigern angenommen wurde. Markus Mair, damals Chef der Raiffeisen-Landesbank Steiermark und heute Vorstands-Vorsitzender der Styria Medien AG, sagte zur Rettungsaktion: „Damals befand sich der SK Sturm Graz in einer akuten und existenzbedrohenden finanziellen Schieflage. Da war schnelles Handeln im Rahmen einer Akutbehandlung gefragt. Eine Woche lang haben vier Manager aus der steirischen Wirtschaft analysiert, gemeinsam ein tragfähiges Modell zur Rettung des Vereins entwickelt und dieses auch rasch umgesetzt. Völlig abseits von persönlichen Interessen und Befindlichkeiten und auch nicht als Geschenk an Sturm Graz. Es ging um etwas viel Grundlegenderes: Verantwortung zu übernehmen und gemeinsam jene Institution zu retten, die nicht nur für den steirischen Sport schon damals eine herausragende Bedeutung hatte.“

© GEPA Amadou Rabihou, Christoph Leitgeb und Trainer Franco Foda (von links)

Die Unternehmen nahmen ihre Verantwortung wahr, Franco Foda seine als Trainer in seiner zweiten schwarz-weißen Amtszeit. Noch vor der Rettungsaktion sagte der Deutsche Ja zu Sturm und sprach niemals über sein damaliges geringes Salär. „Sturm lag mir am Herzen, Sturm gab mir schon zuvor die Chance, als Trainer zu arbeiten. Es war für mich klar, auch ich will in schwierigen Zeiten meinen Beitrag leisten“, sagte der aktuelle Teamchef des Kosovo.

Der Einsatz, die Loyalität und die Liebe zum Verein vieler Protagonisten retteten den SK Sturm, der die Saison 2006/07 auf dem siebenten Tabellenrang beendet – trotz des Abzugs von insgesamt 13 Punkten. Aufgrund des Konkursantrags zog die Bundesliga den Grazern 10 Punkte ab, wegen Lizenzverstößen startet man bereits mit minus 3 Punkten in das Spieljahr. Ohne den Abzug wäre Sturm Vierter geworden.