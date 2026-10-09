Der volle Fokus von Tobias Mandler gilt dem Fußball

Tobias Mandler kam direkt aus dem Profibereich nach Kalsdorf.

Für Kalsdorf geht es heute (19 Uhr) vor heimischer Kulisse gegen Tabellenschlusslicht Gleisdorf. „Wenn wir gegen Gleisdorf drei Punkte holen, wäre das ein sehr großer Schritt Richtung Top vier“, sagt Kalsdorf-Spieler Tobias Mandler. Der 25-Jährige kam im Sommer aus Bregenz nach Kalsdorf, zuvor war der Oberkärntner neun Jahre lang für den KSV tätig. „Ich hatte sehr gute Gespräche mit Trainer Jörg Schirgi. Ich war ja schon lange beim KSV und damit ist die Steiermark schon wie eine Heimat für mich. Meine Freundin ist auch aus der Steiermark und wir wollten wieder zurück“, sagt Mandler, der von den bisherigen Eindrücken aus Kalsdorf angetan ist: „Eine super Partie und es läuft im ganzen Verein sehr professionell ab.“

Bisher verbrachte der Außenbahnspieler sein Berufsleben als Fußballprofi. „Derweil liegt der Fokus voll auf dem Fußball. Bis Weihnachten habe ich mir Zeit gegeben, zu überlegen, was ich machen möchte. Als Fußballer hat man sich darüber keine Gedanken machen müssen. Ich möchte dann schon 100 Prozent hinter meiner Entscheidung stehen“, sagt Mandler. Die Ambitionen im Fußball sind dennoch groß. „Ich wäre nicht böse, wenn es wieder nach oben geht. Das Streben danach ist bei mir immer da.“

Am Feld fungiert Mandler als Breitengeber, das System von Trainer Schirgi kommt ihm dabei entgegen. „Er hat seine Prinzipien und Taktik. Ich spiele auf der Schiene am liebsten mit einer Dreier- oder Fünferkette“, sagt Mandler. Diese Position erlernte Mandler schon in Kapfenberg, wo er über 100 Profispiele absolvierte. Nun strebt er mit Kalsdorf den Einzug in das obere Play-off der Liga an. Als Tabellenzweiter stehen die Vorzeichen dafür gut.