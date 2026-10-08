Ukraine-Krieg für Rubio in gefährlicher Pattsituation

US-Außenminister Marco Rubio sieht den Ukraine-Krieg nach eigenen Worten in einer gefährlichen Pattsituation festgefahren und dringt auf eine baldige Verhandlungslösung. Die USA bemühten sich weiterhin um eine dauerhafte und gerechte Beilegung des Konflikts, sagte Rubio am Donnerstag in Portugal vor Journalisten. Je schneller der Krieg durch Verhandlungen beendet werde, desto besser. Die USA stünden bereit, diesen Prozess zu unterstützen.

"Wir werden aber auch keine Energie in aussichtslose Prozesse stecken, wenn wir keine Fortschritte erzielen können." Rubio warnte außerdem vor einer Eskalation des Krieges, die zu einem größeren regionalen Konflikt führen könnte. Dies könne etwa durch Sabotageakte in benachbarten NATO-Mitgliedstaaten geschehen.

Unterdessen bot Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz an, noch vor Ende des Jahres ein Gipfeltreffen der "Koalition der Willigen" zur Unterstützung der Ukraine in Berlin auszurichten. Das Treffen würde "wahrscheinlich im Dezember" unter Beteiligung von Staats- und Regierungschefs stattfinden, hieß es nach dem Treffen des Kanzlers mit dem britischen Premierminister Andy Burnham aus deutschen Regierungskreisen. Der Vorschlag sei auf britischer Seite auf Zustimmung gestoßen.

Die "Koalition der Willigen" war Anfang 2025 von Großbritannien und Frankreich zur Unterstützung der Ukraine im Abwehrkampf gegen Russland gegründet worden. Ihr gehören mehr als 30 Länder an. Das letzte Gipfeltreffen fand im Juli in Paris statt. Ein Teil der Staats- und Regierungschefs wurde per Video zugeschaltet.