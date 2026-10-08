Pechvogel George Russell kämpft nicht nur gegen Kimi Antonelli

Beim Großen Preis von Singapur muss George Russell nach seinem Ausfall in Malaysia von ganz hinten starten. Der Brite hadert mit seiner Saison.

„Es scheint so, als möchte jemand nicht, dass ich Weltmeister werde“, erklärte George Russell nach seinem jüngsten Ausfall in Malaysia erneut und versuchte sich damit an Galgenhumor. Nach seinem Sieg in Aserbaidschan in der Woche davor noch mit Titelambitionen, scheint die Weltmeisterschaft nach dem Nuller in Sepang in weite Ferne gerückt zu sein. Vor dem Großen Preis von Singapur am Wochenende fehlen dem Mercedes-Fahrer 84 Punkte auf seinen Teamkollegen Kimi Antonelli an der Spitze. Der junge Italiener lieferte bei schwierigen Bedingungen in Malaysia den nächsten Beweis dafür ab, dass er das absolute Zeug zum Weltmeister hat.

Doch nicht nur die beeindruckende Form seines jüngeren Teamkollegen macht Russell zu schaffen. Auf dem engen Straßenkurs in Singapur muss der Brite von ganz hinten starten, das bestätigte sein Teamchef Toto Wolff vor dem Grand-Prix-Wochenende. „Das ist besonders frustrierend, wenn man bedenkt, wie er am letzten Wochenende gefahren ist und das mögliche Ergebnis, um das er gekämpft hat“, erklärte der österreichische Teamchef der „Silberpfeile“ und fügte an: „Leider gehören solche Dinge zum Sport dazu, und unser Fokus liegt jetzt darauf, ihm das bestmögliche Auto und die besten Chancen zu geben, sich durch das Feld zurückzukämpfen.“

Genau das dürfte in Singapur aber ausgesprochen schwierig werden. Neben Antonelli präsentierte sich zuletzt auch Red Bull Racing von seiner besten Seite. Isack Hadjar überzeugt nach seiner Handverletzung voll und ganz, Superstar Max Verstappen hat nach seinem ersten Saisonsieg ebenfalls Blut geleckt und möchte sich bereits im Sprint-Qualifying am Freitag (14.30 Uhr) eine gute Ausgangsposition für das verkürzte Rennen am Samstag sichern.