Warum „Bauer sucht Mann“ nicht im ATV-Sendungstitel steht

In der laufenden 23. Staffel von „Bauer sucht Frau“ sucht Kevin aus Tirol seinen Traumprinzen. Der 34-Jährige ist nicht der erste schwule Landwirt auf ATV. Doch der Sendungsname ist als internationales Lizenzformat geschützt.

Ein schwuler Landwirt ist keine Premiere auf ATV: Schon 2012 – bei der neunten Staffel – nahm Gemüsebauer Manfred, genannt „Manni“ am Kuppelformat teil, um den Traummann zu finden. Damals wurde es übrigens noch von Katrin Lampe moderiert. Der Steirer, der auch Kernöl produziert, definierte sich damals selbst als „homosensationell“. Seither ruft die zuständige Produktionsfirma immer wieder über die Sozialen Medien gezielt queere Singles aus der Landwirtschaft zur Bewerbung auf. Auch Arabella würde gern regelmäßig Partnersuchende aus der LGBTIQ+-Community in der TV-Reihe begrüßen, oftmals haben Beziehungssuchende aus dem ländlichen Raum aber zu große Angst, sich im Rampenlicht zu offenbaren.

© ATV/KAINERSTORFER Er machte 2012 den Auftakt für „Bauer sucht Mann“: Manfred auf ATV

Vor ein paar Jahren suchte der niederösterreichische Pferdewirt Johannes Höfinger einen Partner: 2021 bei „Bauer sucht Frau“, 2023 beim deutschen Format „Bauer sucht Frau International“, woraufhin seine Beziehung zu Florian Eichner ein paar Monate Stoff für die Society-Seiten war. 2024 war Schluss. Höfinger selbst zog für den Jungbauernkalender blank. „Gerade als queerer Landwirt bedeutet mir diese Offenheit besonders viel. Es ist schön zu sehen, wie vielfältig und offen die Landwirtschaft mittlerweile ist – und dass dabei jeder seinen Platz haben kann“, erklärte er.

© ATV/KAINERSTORFER Queerer Landwirt: Johannes Höfinger wurde 2021 bekannt

© ATV/Tischler 23. Staffel: Oberösterreicherin Emilia lud vier Männer – Lukas, Manuel, Alex und Patrick – auf ihren Hof ein

In der aktuellen Staffel von ATV wird der Wahl-Tiroler Kevin (Bezirk Reutte) bei seinen Flirts gefilmt. Am Titel der Dokusoap unter Amors Pfeilen wird freilich nicht gerüttelt – bzw. wird er nicht umgedreht (Bäuerin sucht Mann), sind doch seit 2018 auch Landwirtinnen dabei, die einen Partner suchen. Dafür ist die Sendungsmarke zu stark. „Seit 23 Staffeln dürfen wir bei ATV liebessuchende Single-Bäuerinnen und Single-Bauern verkuppeln, und das unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung. Der Name ,Bauer sucht Frau' ist als internationales Lizenzformat geschützt, schließt für uns jedoch keine Form der Liebe aus und ist für alle Liebessuchenden offen. Denn auch hier wollen wir Vielfalt hochleben lassen", erklärt Oliver Svec, Unterhaltungschef der Sendergruppe.

Die Premiere mit einer „modernen Jungbäuerin“ wurde von ATV schon in der zweiten Staffel eingeläutet – mit der Vorarlbergerin Anette. Diesmal sind gleich drei Bäuerinnen dabei: So lässt sich Emilia aus dem Hausruckviertel – neben Michaela aus dem Waldviertel und Jasmin aus dem Unterinntal – vor den Kameras von Hofherren umgarnen. Bis Ende Dezember sind die Hofwochen noch im ATV-Programm angesetzt, im Jänner 2027 folgen dann die Event-Folgen, wo Arabella mit den Teilnehmern der 23. Staffel die Hofwochen Revue passieren lässt – und es sicher auch Tränchen geben wird.

© ATV Wahl-Tiroler Kevin (rechts) mit einem seiner Verehrer

Aber zurück zu Kevin: Er muss sich in der neuesten Folge (heute ab 20.15 Uhr auf ATV und auf Joyn) von einem seiner Hofherren verabschieden. Bevor es so weit ist, prüft der gebürtige Deutsche die Fähigkeiten seiner Verehrer bei der Stallarbeit.

© ATV 23. Staffel: Kevin mit seinen Hofherrn Flo (NÖ), Kevin (Tirol), Max (Burgenland) und Mathias (Tirol)

© ATV/KAINERSTORFER Arabella Kiesbauer mit Wahl-Tiroler Kevin, der in der aktuellen Staffel vier Hofherren einlädt

Beim Privatsender sorgt die Mischung für ein Quotenhoch des Kuppelformats: Im Schnitt wurden zuletzt fast 400.000 Zuschauer angelockt (beachtliche 36,8 Prozent Marktanteil bei der jungen Zielgruppe der 12- bis 29-Jährigen). Auf der Streaming-Plattform Joyn ist „Bauer sucht Frau“ aktuell im Oktober auf Platz eins der Video-on-Demand-Formate mit 67,1 Millionen Minuten Watchtime und 1,8 Millionen Video-Views.

„Bauer sucht Frau“: immer mittwochs auf ATV, 20.15 Uhr. Abrufbar auf Joyn.