Nach Razzia: Lokalbetreiber wehrt sich gegen Pauschalverurteilung

Es war ein nächtlicher Polizeieinsatz, der für Aufsehen gesorgt hat – und für einige Verdächtige massive Konsequenzen hatte. Jetzt wehren sich die Betreiber des Szenelokals gegen eine Pauschalverurteilung.

Es war ein lange vorbereiteter Zugriff der Polizei mitten in Graz und ein Schlag gegen die organisierte Drogenszene: Die Ermittler haben schon länger mehrere Szene-Lokale unter Beobachtung, in denen – so der Vorwurf – von Mitarbeitern vor allem Kokain unters Partyvolk gebracht wurde. Der Zugriff in der Nacht auf den 27. September erfolgte im Lokal „Circle“ am Opernring. Aber nicht nur, wie nun die Betreiber von „Studio 5a“ betonen.

„Das Lokal war nur einer von mehreren Durchsuchungsorten. Die weiteren Durchsuchungen betrafen ausschließlich Privatwohnungen bzw. sonstige private Örtlichkeiten der verdächtigen Personen“, heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme, die an mehrere Medien ging. Darin wehren sich die Geschäftsführer gegen den Eindruck, der ihrer Meinung nach durch manche Medienberichte entstanden sei, sie selbst hätten etwas mit den Drogenverkäufen zu tun. „Weder das Unternehmen noch dessen Geschäftsführung stehen im Verdacht einer strafbaren Handlung. Die Ermittlungen richten sich ausschließlich gegen einzelne, teils ehemalige Mitarbeiter des Lokals.“ Die Kleine Zeitung hat das stets so berichtet.

Polizei stellte bei Durchsuchungen vor allem Kokain sicher

Die Polizei hatte bei ihren Zugriffen „größere Mengen an illegalen Substanzen“ sichergestellt, darunter Kokain, Cannabis sowie Amphetamine. Die Lokalbetreiber legen nun Wert auf die Feststellung, dass „im Lokal selbst nach dem vorliegenden Protokoll weder Cannabis noch Amphetamine aufgefunden wurden“.

Ein weiteres Detail, das die Geschäftsführer des „Circle“ festhalten: „Die Ermittlungsbehörden haben im Lokal nach dem Kenntnisstand des Unternehmens lediglich zwei konkrete Verkaufsvorgänge festgestellt, mit jeweils einer Menge von unter zwei Gramm.“

Ermittler wollen Druck auf organisierte Drogenszene hochhalten

Seitens der Polizei schließt man jedenfalls „vergleichbare Schwerpunktkontrollen und gezielte Zugriffe“ in Zukunft nicht aus. Der Ermittlungsdruck soll hochgehalten werden, um gezielt gegen den organisierten Drogenhandel vorzugehen. Bei dieser Razzia Ende September wurden insgesamt sechs Männer (zwischen 19 und 40 Jahren) festgenommen. Unter den Verdächtigen sind österreichische, bosnische, serbische und ägyptische Staatsbürger.