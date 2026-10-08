„Mischkonsum von Substanzen stellt vor große Herausforderungen“

Die Fachtagung der AVS-Drogenambulanzen fand am 8. Oktober in St. Veit statt. Dabei ging es unter anderem um neue Ansätze in der Suchtarbeit.

Zu Beginn der Fachtagung gratulierte Gesundheitsreferentin Beate Prettner (Vierte von links) AVS-Fachbereichsleiterin Claudia Scheiber (Dritte von links) und dem Team der AVS-Drogenambulanz Villach zum 20-Jahr-Jubiläum

„Wenn das Thema Suchtkrankheit endlich entstigmatisiert werden würde, würden sich mehr Menschen trauen, Hilfe anzunehmen“, sagt Claudia Scheiber, AVS-Fachbereichsleiterin für die Drogenambulanzen und Drogenberatungsstellen in Kärnten. Sie organisierte die vierte Fachtagung der AVS-Drogenambulanzen unter dem Titel „Sehnsucht und Wirklichkeit 4.0“, die am 8. Oktober im Fuchspalast in St. Veit stattfand. 290 Interessierte, darunter Ärzte, Psychologen, Sozialberater und weitere Mitarbeitende diverser Einrichtungen meldeten sich dazu an.

Die Drogensituation in Kärnten befinde sich auf einem „hohen, aber stabilen Niveau“, erklärte die Gesundheitsreferentin des Landes, Beate Prettner (SPÖ) in ihren einleitenden Worten. Vor allem der Mischkonsum von verschiedenen Substanzen stelle die Beteiligten vor große Herausforderungen. Besonders wichtig sei daher das Angebot „my drug check“ in Klagenfurt, bei dem anonym der Inhalt von Substanzen getestet werden kann: „Damit können Todesfälle verhindert werden“, betonte Prettner.

© Simone Jäger Claudia Scheiber (Zweite von links) und AVS-Direktor Klaus Harter (hinten, links) mit den Ehrengästen Gottlieb Türk (LKA), Gesundheitsreferentin Beate Prettner, Stadträtin Sylvia Greiler, Guido Schützenhofer (LKA) und Eva Maria Adlmann (Suchtkoordinatorin des Landes)

Primarius Franz Altenstrasser, Abteilungsvorstand der Abteilung Psychiatrie und Psychotherapie im Landeskrankenhaus Hall in Tirol war einer der Referenten, die im Rahmen der Fachtagung auf der Bühne standen. Er erwähnte unter anderem einen Bericht der Weltgesundheitsorganisation (WHO), dass in den vergangenen Jahren auch vermehrt Menschen, die voll ins Arbeits- und Sozialleben integriert sind, zu Kokain und Amphetaminen greifen. Allgemein brauche es auf den Bedarf von Patienten abgestimmte strukturierte Therapiemodule.

Traumata in der Kindheit

Welche schwerwiegende Rolle Traumata in der Kindheit wie etwa Vernachlässigung, seelische und/oder körperliche Misshandlung, Mobbing oder psychisch kranke Eltern im Hinblick auf eine spätere Suchterkrankung spielen, erläuterte der Kinder- und Jugendpsychiater Wolfgang Wladika aus Klagenfurt: „Belastende Kindheitserfahrungen beeinflussen Gesundheit und soziales Wohlergehen.“ Je mehr Traumata ein Kind erlebt, desto größer sei die Wahrscheinlichkeit einer Suchterkrankung. Nicht zu unterschätzen sei auch die Rolle von sozialen Ängsten, unter denen immer mehr Kinder und Jugendliche leiden: „Jugendliche konsumieren Alkohol und Cannabis, um sozial verträglicher zu sein.“

© Simone Jäger Die Fachtagung war sehr gut besucht

Ambulanz für Jugendliche

Die AVS-Drogenambulanz in Klagenfurt ist seit dem 2. April 2025 eine von nur insgesamt vier ambulanten Einrichtungen für substanzkonsumierende Jugendliche in Österreich. Insgesamt werden in Klagenfurt laut Fachbereichsleiterin Scheiber 950 Personen betreut, in der Beratungsstelle St. Veit 140 und in Völkermarkt und Wolfsberg jeweils 100 Personen. Die AVS-Drogenberatungsstelle in Wolfsberg soll heuer noch zu einem Ambulatorium werden: „Dadurch können wir mehr Möglichkeiten anbieten“, erklärt Scheiber, die gemeinsam mit Ursula Pichler, Barbara Makota und Thomas Trabi über den Begleitpass für substanzkonsumierende Schwangere für Schwangerschaft, Geburt und die Zeit danach referierte.

Welche Auswirkungen die Migrationskrise 2015/16 und die Corona-Pandemie ab 2020 auf den Drogenkonsum hatten? „Die Migrationskrise haben wir nicht gemerkt, aber seit Corona hat sich die soziale Situation vieler Menschen verschlechtert und das merken jetzt alle“, meint Scheiber.

Neben dem 20-Jahr-Jubiläum der AVS-Drogenambulanz Villach feierte heuer auch die Ambulanz in Klagenfurt ihr Zehn-Jahr-Jubiläum. Die nächste Fachtagung findet 2028 statt.