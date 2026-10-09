Zweifache Grammy-Gewinnerin kommt nach Bleiburg

Die US-amerikanische Sängerin und Pianistin Nicole Zuraitis kommt gemeinsam mit ihrem Quartett in das Brauhaus Breznik.

Einen internationalen Namen der Jazzszene präsentiert die Kulturinitiative Bleiburg (KIB) am Dienstag, 13. Oktober, im Brauhaus Breznik: Die amerikanische Sängerin und Pianistin Nicole Zuraitis, Grammy-Gewinnerin, gastiert gemeinsam mit ihrem Quartett in Bleiburg/Pliberk.

Zuraitis zählt zu den profilierten Stimmen der aktuellen US-Jazzszene. Die mehrfach ausgezeichnete Musikerin war bereits sechsmal für einen Grammy nominiert und konnte die begehrte Auszeichnung in den Jahren 2024 und 2025 gewinnen. Mit ihrer vielseitigen Stimme verbindet sie Jazz mit Einflüssen aus unterschiedlichen musikalischen Genres. Charakteristisch sind dabei sowohl ihre warme, authentische Klangfarbe als auch die kraftvolle und ausdrucksstarke Interpretation.

© Getty Images/Alberto E. Rodriguez Nicole Zuraitis mit ihrem Grammy

Begleitet wird Zuraitis in Bleiburg von Dan Pugach am Schlagzeug, Idan Morim an der Gitarre und Sam Weber am Bass. Gemeinsam bilden sie das „Nicole Zuraitis Quartet“. Für die KIB ist das Konzert zugleich ein besonderer Meilenstein: Es handelt sich um die 1.160. Veranstaltung in 43 Jahren Kulturarbeit. Im aktuellen Herbstprogramm ist der Auftritt die vierte Veranstaltung.

© KLZ / Gilbert Waldner Im Brauhaus Breznik finden viele Konzerte der KIB statt

Das Konzert beginnt am Dienstag, 13. Oktober, um 20 Uhr im Brauhaus Breznik in Bleiburg. Der Eintritt beträgt 30 Euro. Für Besitzerinnen und Besitzer der KIB-Card Herbst/Winter 2026 ist der Eintritt frei. Die Karte kostet 90 Euro und berechtigt zum Besuch sämtlicher KIB-Veranstaltungen bis Jahresende. Karten sind ausschließlich online über die Website der Kulturinitiative erhältlich. Auch KIB-Card-Besitzer müssen ihren Besuch vorab reservieren. Die Abendkassa öffnet mindestens eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn.