Alarmfahndung läuft: Raubüberfall auf Ehepaar in Kärnten

Zu einer Home-Invasion kam es Donnerstag am frühen Nachmittag in Bad Bleiberg. Täter konnten flüchten.

Wie Polizeisprecherin Waltraud Dullnigg auf Nachfrage bestätigt, kam es Donnerstag gegen 13 Uhr in Bad Bleiberg zu einem Raubüberfall. Unbekannte Täter drangen in das Haus eines betagten Ehepaares ein. Aktuell läuft eine Alarmfahndung der Polizei. Der Polizeihubschrauber ist in der Luft, Straßensperren wurden errichtet. Nähere Details sind vorerst noch nicht bekannt, auch nicht, ob oder womit die Täter bewaffnet waren. Sie konnten jedenfalls flüchten.

Nähere Informationen folgen.

Home Invasion

Home Invasion bezeichnet einen Raubüberfall oder Einbruch, bei dem Täter gezielt in ein bewohntes Haus oder eine Wohnung eindringen, während sich die Bewohner darin aufhalten.