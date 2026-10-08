Bottas radelte zum nächsten Rennen: „Das Wildeste war das Fahren bei Nacht im Dschungel“

Valtteri Bottas reiste mit seinem Rad zum Formel-1-Rennen nach Singapur an.

Zur Arbeit radeln viele, aber die allerwenigsten passieren auf dem Weg dorthin wilde Hunde, Kobras oder Pythons. Formel-1-Rennfahrer Valtteri Bottas entschied sich für seinen Weg von Sepang in Malaysia Richtung Singapur, wo am Sonntag das nächste Rennen in der Königsklasse des Motorsports wartet, gegen den gepolsterten Sitz im Flugzeug und nahm auf dem Radsattel Platz. Vier Tage lang und 420 Kilometer weit ist er geradelt. Den Ausflug hat er gut durchgeplant – schließlich warteten am Donnerstag wieder die ersten Termine im Formel-1-Fahrerlager.

Dort erzählte der finnische Cadillac-Pilot von seinem Abenteuer, das sich diesen Namen wahrlich verdient: „Das Wildeste war das Fahren bei Nacht im Dschungel“, erklärte er. Da habe sein Kopf angefangen, Streiche zu spielen. Denn: „Wer weiß schon, was da draußen ist, aber man muss einfach durchziehen und weiterfahren. Mit Licht bei Nacht im Wald zu fahren, das war wahrscheinlich der epischste Teil. Das habe ich so noch nie gemacht.“ Die persönliche Bekanntschaft mit vierbeinigen oder gar beinlosen Bewohnern dieser Gegend war dagegen kein Problem, schildert der 37-Jährige: „Ich habe einige Schlangen gesehen, wegen denen ich mir etwas Sorgen gemacht habe, aber eigentlich waren die ziemlich entspannt.“ Ein Hund sei ihm gefolgt und eine Kuhherde hinderte ihn auf einem schmalen Pfad an der Weiterfahrt, bis sie weitergezogen sind.

Bottas ist kein Formel-1-Fahrer, der in seiner Freizeit einen Gang runterschaltet. Er ist ein passionierter Radfahrer, der meist ein Gravelbike der Marke Canyon pedaliert. Und dem Radhersteller gegenüber verriet er einst, dass er der Liebe wegen vermehrt auf zwei Rädern unterwegs ist: Er ist mit der australischen Radrennfahrerin Tiffany Cromwell liiert. „Ich fuhr ab und zu Fahrrad, aber ich war hauptsächlich ein Läufer. Als ich meine Partnerin kennenlernte, begann ich viel mehr Gravel zu fahren. Ich habe mich verliebt. Natürlich hat die Formel 1 für mich Priorität, aber der Radsport folgt direkt darauf.“

Gravelbikes sind Rennrädern ähnlich und eher für Fahrten im Gelände ausgerichtet. Ein solches hat er nun definitiv passiert. „Es war ein Abenteuer. Ich bin wirklich froh, dass ich es gemacht habe, denn ich habe in wenigen Tagen so ziemlich ganz Malaysia gesehen – auch die wilde Seite des Landes, wie die Dschungel und die Plantagen.“ Dem Motorsport selbst ist das Abenteuer kein Hindernis gewesen, betont er: „Ich würde es natürlich nicht tun, wenn ich wüsste, dass es meiner Leistung schadet. Ich bin jetzt auf jeden Fall ziemlich gut akklimatisiert. Die Schweißmenge in diesen Tagen war ziemlich beeindruckend. Man gewöhnt sich definitiv besser an die Hitze, je mehr Zeit man in ihr verbringt, also kann mir das hoffentlich helfen.“