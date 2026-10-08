Das Publikum hat entschieden: Der Schlossberg zieht als Kärntens Sieger bei „9 Plätze – 9 Schätze“ im ORF ins Finale. Das sagen die Griffnerinnen und Griffner.

Zum 13. Mal wird am 26. Oktober die Unterhaltungssendung „9 Plätze – 9 Schätze“ im ORF ausgestrahlt. Armin Assinger und Barbara Karlich werden das Format gemeinsam mit den Moderatoren und Moderatorinnen der Landesstudios gestalten, bei dem es darum geht, Österreichs schönsten Ort zu ermitteln.

Per Telefon- und SMS-Voting konnte das Publikum für den Favoriten abstimmen. Kärnten ist heuer mit dem Schlossberg in Griffen vertreten, für den die Bewohnerinnen und Bewohner der Unterkärntner Marktgemeinde kräftig die Werbetrommel rühren wollen. Denn der Schlossberg konnte sich gegen zwei Kärntner Konkurrenten durchsetzten.

© Simone Jäger Bürgermeister Josef Müller

„Schon dass wir die Ausscheidung gewonnen haben, zeigt, welchen Stellenwert der Griffner Schlossberg innerhalb Österreichs einnimmt“, sagt Bürgermeister Josef Müller (ÖVP) und erzählt weiter: „Der Berg ist ein Alleinstellungsmerkmal mitten im Ort. Früher war der Felsen unter den Bambergern und später unter Maria Theresia eine Schutzburg und verfügt damit über eine lange Historie. Bemerkenswert ist natürlich auch die Geologie der Tropfsteinhöhle, die schon vor Tausenden von Jahren besiedelt war. Heute lockt sie Menschen aus nah und fern zum Besuch an.“

© Dieter Kulmer Am Schlossberg finden auch zahlreiche Veranstaltungen statt

Der Griffner Schlossberg war bis zum Jahr 2000 in privater Hand, ehe ihn die Gemeinde von Friederike Leitgeb, einem Mitglied des bekannten Leitgeb-Clans in Kühnsdorf, erworben hat. Seither wurde der Berg sukzessive ausgebaut, am Gipfel entstand ein Restaurant. „Es waren viele Investitionen nötig, von finanziellem Aufwand bis zu Arbeitsleistungen. Die Griffner haben tatkräftig mitgeholfen, auch die vielen Vereine“, sagt der Bürgermeister. Bewerben will die Gemeinde den Berg für „9 Plätze – 9 Schätze“ vor allem über soziale Medien und Facebook. „Und am 26. Oktober werden wir optimistisch nach Wien fahren. Auf jeden Fall ist die Werbewirkung enorm“, freut sich Müller.

1 / 2 Die Tropfsteinhöhle Griffen © Erich Varh

Für Herta Dobrounig, die Obfrau des Vereins Tropfsteinhöhle Griffen, ist der Schlossberg „einfach eine wunderschöne Sehenswürdigkeit in Kärnten, die man bei der Anfahrt schon von weitem sieht“. Die Tropfsteinhöhle, die jährlich rund 10.000 Besucher anzieht, gilt als bunteste Schauhöhle Österreichs, die am Ende des Zweiten Weltkrieges durch Zufall – man suchte nach Luftschutzbunkern – entdeckt wurde und seit 1956 für Interessierte geöffnet ist. Hier siedelten, wie man heute weiß, bereits in der Altsteinzeit Menschen und sie bot auch Unterschlupf für Bären und Wollnashörner. Steinzeitliche Funde, die dies belegen, sind ebenfalls in der Höhle ausgestellt.

© Karlheinz Fessl Valentin Hauser, ein Griffner „Urgestein“

Valentin Hauser, bis zu seiner Pensionierung Mitarbeiter im Gemeindeamt, Autor etlicher Bücher und enger Freund des Literaturnobelpreisträgers Peter Handke, ist so etwas wie ein Griffner Urgestein. „Der Schlossberg ist ein markanter Punkt, der weithin sichtbar ist. Die Bevölkerung ist mit großen Emotionen mit ihm verbunden. Er ist unser Berg und unser Wahrzeichen“, sagt Hauser. Der Schlossberg sorgt auch für Zusammenhalt unter den Bürgern. „Ich war noch in der Gemeinde tätig und kann mich daran erinnern, dass die Leute Schlange gestanden sind, wenn es darum ging, bei Arbeiten am und rund um den Berg mitzuhelfen. Es gab regelrechte Wartelisten. Man identifiziert sich mit dem Schlossberg.“ Für Hauser ist der Berg ein bedeutendes Kulturgut und eine wichtige Stätte der Kärntner Vergangenheit.