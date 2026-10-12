Neue Baustellen in Graz: Auch ein Teil der Sporgasse gehört dazu

Kaum sind die vorübergehenden Sperren für den Graz-Marathon entfernt, werden an neuen Standorten in Graz Umleitungen eingerichtet: ein Überblick des Straßenamts zu frischen Baustellen.

Raiffeisenstraße 131-137: Ein neuer Fernwärmeanschluss macht es notwendig, dass ein Posten den Verkehr vorübergehend händisch regelt – von 12. Oktober bis voraussichtlich 13. November (jeweils 7 bis 17 Uhr).

Sporgasse 24-28: Im Bereich zwischen der Weggabelung mit der Hofgasse und den ersten Metern „geradeaus“ in Richtung Karmeliterplatz wird ebenfalls ein neuer Fernwärmeanschluss errichtet – mit der Folge, dass der Bereich Sporgasse 24–28 immer wieder gesperrt werden muss. „Das bedeutet aber nur, dass für Fahrzeuge der Durchzugsverkehr zeitweise nicht möglich sein wird“, heißt es seitens der ausführenden Energie Graz. „Die Anfahrt mit dem Auto wird bis zur Baustelle hin von allen Seiten stets möglich sein. So wie der Zugang zu allen Geschäften, für Fußgänger wird es keine Einschränkungen geben.“ Die Arbeiten finden in der Zeit von 12. Oktober bis 13. November statt.

Stattegger Straße: Gegenüber der Hausnummer 143 wird ein Kanaldeckel getauscht, also kommt auch hier ein Verkehrsposten zum Einsatz – zwischen 12. und 23. Oktober.

Styriastraße/Messendorfgrund: In diesem Fall wird etwas entfernt – nämlich die eine oder andere alte Leitung. Also wird auch hier der Verkehr zwischen 12. und 30. Oktober vorübergehend händisch geregelt.