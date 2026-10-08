11,2 Millionen Euro fließen in Multifunktionsporthalle in Jennersdorf

Bis Ende 2028 soll das Großprojekt fertiggestellt werden, das flexible Räumlichkeiten für eine breite Nutzung von Sport bis zu Kulturveranstaltungen bieten wird.

In Jennersdorf fand der offizielle Spatenstich für eine neue Multifunktionssporthalle statt. Errichtet wird sie am Standort des bestehenden Freizeitzentrums. Mit 11,2 Millionen Euro sind die Errichtungskosten veranschlagt. Die Halle soll künftig als zentraler Ort für Sport, Training, Wettkämpfe und Veranstaltungen dienen. Sie ist so konzipiert, dass unterschiedliche Sportarten und Nutzergruppen sie in Anspruch nehmen können. Flexible Räumlichkeiten und entsprechend ausgestattete Flächen ermöglichen breite Nutzung vom Schul- und Vereins- bis zum Breitensport. Auch für Schulbälle oder Kulturveranstaltungen wird Raum sein. Die Fertigstellung ist für Ende 2028 vorgesehen.

Ein Fokus gilt Judo und Volleyball. Die neue Halle soll die Austragung von Meisterschaftsspielen in der 2. Bundesliga erleichtern, wie beim Spatenstich mit Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und Sportlandesrat Heinrich Dorner, Bürgermeister Reinhard Deutsch und Geschäftsführer Thomas Rosner (Projektentwicklung Burgenland GmbH, PEB) erläutert wurde.