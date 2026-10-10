Mein Ziel ist, dass die Stadt 2000 gemeinnützige Wohnungen baut, auch mit Kaufoption. Sie würden nicht glauben, wie viele Menschen mir sagen: „Ich weiß nicht, ob ich mir meine Wohnung nächstes Jahr noch leisten kann.“ Eigentum schafft Unabhängigkeit.

Beide leisten hervorragende Arbeit, standen aber nicht zur Verfügung. Wenn es dann heißt, ich sei übriggeblieben, kränkt mich das nicht. Im Gegenteil: Ich habe signalisiert, dass ich bereit bin, Verantwortung für diese Stadt zu übernehmen.

Es ist kein Geheimnis, dass die Partei Gaby Schaunig oder Philipp Kucher bevorzugt hätte.

Wir unterstützen Rabitschs Gedanken, glauben aber, ihm noch etwas mitgeben zu können. Er hat eine lange politische Zukunft vor sich.

Es gab unterschiedliche Positionen. Eine war, dass in der Politik das Korrekte im Vordergrund stehen muss. Dafür steht Ronald Rabitsch. Ich habe das immer unterstützt, weil mir ein sorgsamer und transparenter Umgang mit Steuergeld wichtig ist. Die ältere Generation meinte hingegen, dass es mehr Diplomatie braucht, um Ziele zu erreichen. In der Fußballsprache ist Rabitsch der Stürmer, ich bin der Coach, der mit allen Parteien spricht und gemeinsame Ziele erarbeitet. Eine breite Mehrheit im Parteivorstand hat diese Entscheidung mitgetragen. Das zeigt, dass die SPÖ geeint ist.

Sollten Sie nicht mit Ihrer eigenen Partei anfangen? Immerhin sind Sie dort nicht unumstritten.

Manfred Mertel: In den vergangenen fünfeinhalb Jahren ist einiges falsch gelaufen. Es wurde viel gestritten, das hat Klagenfurt geschadet. Ich komme aus dem Fußball, einem Mannschaftssport. Dort saß ich mit Menschen unterschiedlicher Herkunft, Religion und politischer Einstellung in einer Kabine. Am Ende wussten wir alle: Ein Match gewinnen wir nur gemeinsam.

Manfred „Waschi“ Mertel, geboren am 25. August 1954 in Klagenfurt, ist ehemaliger Fußballspieler und Trainer. Als Spieler war er unter anderem in Graz und Salzburg aktiv, 2005 trainierte er den FC Kärnten. Der Jurist war stellvertretender Leiter der Gemeindeaufsicht. Von 2009 bis 2011 war der SPÖ-Politiker als Sportstadtrat in Klagenfurt aktiv. Seit 2023 sitzt er im Bundesrat in Wien.

Wie soll das finanziert werden? Dazu gibt es bereits Überlegungen, zu denen ich mich noch nicht näher äußern möchte. Unter Maria-Luise Mathiaschitz wurde einige Jahre gut gewirtschaftet. Jetzt sind wir wieder in einer finanziellen Problemzone. Die müssen wir verlassen, um eine solide Basis für Investitionen zu schaffen. Unser weiteres Wahlprogramm wird rechtzeitig ausgearbeitet und vorgestellt.

Wie will jemand, dem es vor wenigen Jahren nicht gelungen ist, zum Präsidenten von 100 Fußballvereinen gewählt zu werden, genug Stimmen für das Bürgermeisteramt sammeln? Fast hätte es funktioniert, am Ende fehlten mir fünf Stimmen aus Osttirol. In meinem Alter sehe ich das gelassen. Jetzt habe ich die nächste Aufgabe übernommen: ein starkes SPÖ-Team zu formen. Wenn uns das gelingt, gehen wir in die Meisterschaft.

Sie bezeichnen Ihr Verhältnis zu Bürgermeister Christian Scheider als gut. Trotzdem dürfte seine Fraktion einen harten Wahlkampf führen. Wie gehen Sie damit um? Uns unterscheidet, dass er als Tennisspieler Einzelsportler ist. Ich setze auf den Teamsport. Dass Angriffe kommen, ist klar. Ich habe aber keine Angst, dass sie mich so treffen, dass ich sage: Ich kapituliere.

Haben Sie sprichwörtlich Leichen im Keller, die die Konkurrenz ausgraben könnte? Wenn man es als Leiche bezeichnet, dass ich vielleicht einmal mit dem Fahrrad bei Rot über eine Kreuzung gefahren bin. Ehrlich gesagt ist mir nicht bewusst, jemals etwas getan zu haben, das jemandem geschadet hat oder hätte schaden können.

Auch Ihr Alter bietet Angriffsfläche. Ich habe nicht das Gefühl, jemandem einen Platz wegzunehmen. Wäre das so, wäre ich der Erste, der ihn hergeben würde. Aber in den vergangenen Jahren ist vieles ins Stocken geraten. Da ist es meine Aufgabe, zu sagen: Das verdient diese Stadt nicht. Und ich denke nicht nur sechs, sondern zwölf Jahre voraus.