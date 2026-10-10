Die südweststeirische Maturaballsaison steht in den Startlöchern

Es ist wieder soweit: Nach monatelanger Vorbereitung laden die südweststeirischen Schulen zu ihren glamourösen Ballnächten. Die Termine im Überblick.

Auch in diesem Jahr wird mehrfach für glamouröse Abende in den Hugo-Wolf-Saal in Leibnitz geladen

Die Ballkleider sind ausgesucht, die Anzüge bereit, die Tänze wurden geübt und die letzten Vorbereitungen laufen: In der Südweststeiermark beginnt die Maturaballsaison 2026/27. Dabei geht es vom Gefängnis über den roten Teppich bis hin zu geheimnisvollen Masken – langweilig wird es in der diesjährigen Ballsaison jedenfalls nicht.

Den Auftakt macht bereits heute, am 10. Oktober, die 8b des BG/BRG Leibnitz im Hugo-Wolf-Saal des Kulturzentrum Leibnitz. Unter dem Motto „Après Ski – Die letzte Abfahrt vom B(e)rg“ geht es noch vor dem offiziellen Start der Skisaison auf die Piste. Wer danach noch weiterfeiern möchte, kann den Abend im Niteflight Leibnitz ausklingen lassen.

Ein Abgang, wie er im Märchenbuche steht

Eine Woche später werden die Ballschuhe erneut geschnürrt. Am 17. Oktober lädt die 5aj der HAK Leibnitz zu „Midnight Magic – ein Abend wie im Märchen“ in den Hugo-Wolf-Saal. Die Wahl des Mottos fiel leicht, wie Elisa Sabathi aus dem Ballkomittee erzählt: „Wir sind sehr viele Mädels in der Klasse – und wir wollten einen märchenhaften Abschied.“

Eine Woche vor dem Ball seien die Vorbereitungen weitgehend abgeschlossen, die Nervosität steige allerdings schon. Und das nicht nur wegen der anstehenden Polonaise: „Genau in dieser Woche hat fast die ganze Klasse die vorgezogene Recht-Matura, da sind wir deswegen auch noch nervös“, schmunzelt die Schülerin. Zeitgleich wird auch im KPZ in Heiligenkreuz am Waasen die Ballrobe übergeworfen. Die 5BHME der HTL Kaindorf bittet unter dem Motto „0017 Lizenz zum Töten“ zu einer Nacht voller Spionage.

Mit Hochdruck laufen die Vorbereitungen auch bei der 5BHIF und der 5AHMBA der HTL Kaindorf. „Begonnen haben wir mit dem Planen schon im März 2024“, erzählt Georg Kolleger von der 5BHIF. Die beiden Klassen laden am 7. November zum gemeinsamen Gefängnisausbruch in die südoststeirische Ottersbachhalle ein. Inspiriert von der Fernsehserie „Prison Break“, verspricht der Ballabend puren Nervenkitzel. „Derzeit sind bei uns 900 Karten im Umlauf“, so der Schüler. Insgesamt 57 Maturantinnen und Maturanten feiern dort ihre baldige „Flucht“ aus der Schulzeit.

Zwischen Hollywood und Casino

Mit besonders großem Andrang rechnet das Ballkomittee der HAK/HAS und der HTL Deutschlandsberg. Gemeinsam wird der Abschluss am 21. November im Bundesschulzentrum zelebriert. „Wir rechnen mit 2600 Besuchern – aber es werden sicher mehr kommen“, berichtet Elsa Fejzullahu von der HAK Deutschlandsberg. Beim Motto „Red Carpet to Roulette – Dreams we set, goals we met“ treffen die zwei Welten der beiden Schulen aufeinander: „Wir von der HAK wollten Hollywood, die HTLer Casino – jetzt haben wir eben beides“, erzählt sie schmunzelnd. Für die Mitternachtseinlage ist unter anderem ein Dance Battle geplant, bei dem sich die Maturanten tänzerisch miteinander messen. „Wir batteln uns um die Matura“, verrät Fejzullahu.

Wir rechnen mit 2600 Besuchern – es werden aber sicher mehr kommen. — Elisa Fejzullahu , Schülerin HAK Deutschlandsberg und Mitglied des Ballkomitees

Im Dezember ist noch lange nicht Schluss: Am 12. Dezember fordert die 5bj der HAK Leibnitz in der Otterbachshalle zum Tanz auf, wo mit dem Motto „HAKsburger – jetzt regieren wir“ der Geschichtsunterricht zum Leben erweckt wird. Im neuen Jahr setzt die HLW Deutschlandsberg am 9. Jänner mit „Back to Black – no time left to regret“ im Bundesschulzentrum die Ballsaison fort. Den krönenden Abschluss macht das BORG Deutschlandsberg am 30. Jänner. Unter dem Thema „Das Phantom des BORG – Die Nacht der Masken“ erwartet die Besucher ein geheimnisvoller Abend.