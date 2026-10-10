Die südweststeirische Maturaballsaison steht in den Startlöchern
Es ist wieder soweit: Nach monatelanger Vorbereitung laden die südweststeirischen Schulen zu ihren glamourösen Ballnächten. Die Termine im Überblick.
Die Ballkleider sind ausgesucht, die Anzüge bereit, die Tänze wurden geübt und die letzten Vorbereitungen laufen: In der Südweststeiermark beginnt die Maturaballsaison 2026/27. Dabei geht es vom Gefängnis über den roten Teppich bis hin zu geheimnisvollen Masken – langweilig wird es in der diesjährigen Ballsaison jedenfalls nicht.
Den Auftakt macht bereits heute, am 10. Oktober, die 8b des BG/BRG Leibnitz im Hugo-Wolf-Saal des Kulturzentrum Leibnitz. Unter dem Motto „Après Ski – Die letzte Abfahrt vom B(e)rg“ geht es noch vor dem offiziellen Start der Skisaison auf die Piste. Wer danach noch weiterfeiern möchte, kann den Abend im Niteflight Leibnitz ausklingen lassen.
Ein Abgang, wie er im Märchenbuche steht
Eine Woche später werden die Ballschuhe erneut geschnürrt. Am 17. Oktober lädt die 5aj der HAK Leibnitz zu „Midnight Magic – ein Abend wie im Märchen“ in den Hugo-Wolf-Saal. Die Wahl des Mottos fiel leicht, wie Elisa Sabathi aus dem Ballkomittee erzählt: „Wir sind sehr viele Mädels in der Klasse – und wir wollten einen märchenhaften Abschied.“
Eine Woche vor dem Ball seien die Vorbereitungen weitgehend abgeschlossen, die Nervosität steige allerdings schon. Und das nicht nur wegen der anstehenden Polonaise: „Genau in dieser Woche hat fast die ganze Klasse die vorgezogene Recht-Matura, da sind wir deswegen auch noch nervös“, schmunzelt die Schülerin. Zeitgleich wird auch im KPZ in Heiligenkreuz am Waasen die Ballrobe übergeworfen. Die 5BHME der HTL Kaindorf bittet unter dem Motto „0017 Lizenz zum Töten“ zu einer Nacht voller Spionage.
Mit Hochdruck laufen die Vorbereitungen auch bei der 5BHIF und der 5AHMBA der HTL Kaindorf. „Begonnen haben wir mit dem Planen schon im März 2024“, erzählt Georg Kolleger von der 5BHIF. Die beiden Klassen laden am 7. November zum gemeinsamen Gefängnisausbruch in die südoststeirische Ottersbachhalle ein. Inspiriert von der Fernsehserie „Prison Break“, verspricht der Ballabend puren Nervenkitzel. „Derzeit sind bei uns 900 Karten im Umlauf“, so der Schüler. Insgesamt 57 Maturantinnen und Maturanten feiern dort ihre baldige „Flucht“ aus der Schulzeit.
Zwischen Hollywood und Casino
Mit besonders großem Andrang rechnet das Ballkomittee der HAK/HAS und der HTL Deutschlandsberg. Gemeinsam wird der Abschluss am 21. November im Bundesschulzentrum zelebriert. „Wir rechnen mit 2600 Besuchern – aber es werden sicher mehr kommen“, berichtet Elsa Fejzullahu von der HAK Deutschlandsberg. Beim Motto „Red Carpet to Roulette – Dreams we set, goals we met“ treffen die zwei Welten der beiden Schulen aufeinander: „Wir von der HAK wollten Hollywood, die HTLer Casino – jetzt haben wir eben beides“, erzählt sie schmunzelnd. Für die Mitternachtseinlage ist unter anderem ein Dance Battle geplant, bei dem sich die Maturanten tänzerisch miteinander messen. „Wir batteln uns um die Matura“, verrät Fejzullahu.
Wir rechnen mit 2600 Besuchern – es werden aber sicher mehr kommen.— Elisa Fejzullahu, Schülerin HAK Deutschlandsberg und Mitglied des Ballkomitees
Im Dezember ist noch lange nicht Schluss: Am 12. Dezember fordert die 5bj der HAK Leibnitz in der Otterbachshalle zum Tanz auf, wo mit dem Motto „HAKsburger – jetzt regieren wir“ der Geschichtsunterricht zum Leben erweckt wird. Im neuen Jahr setzt die HLW Deutschlandsberg am 9. Jänner mit „Back to Black – no time left to regret“ im Bundesschulzentrum die Ballsaison fort. Den krönenden Abschluss macht das BORG Deutschlandsberg am 30. Jänner. Unter dem Thema „Das Phantom des BORG – Die Nacht der Masken“ erwartet die Besucher ein geheimnisvoller Abend.
Alle Maturabälle im Überblick
10. Oktober - „Aprés Ski - Die letzte Abfahrt vom B(e)rg“
- Ball des BG/BRG Leibnitz (8b/8bw)
- Hugo-Wolf-Saal, Kulturzentrum Leibnitz
17. Oktober - „Midnight Magic – ein Abend wie im Märchen“
- Ball der HAK Leibnitz (5aj)
- Hugo-Wolf-Saal, Kulturzentrum Leibnitz
17. Oktober – „0017 Lizenz zum Töten“
- Ball der HTL Kaindorf (5BHME)
- Kultur- und Pfarrzentrum (KPZ), Heiligenkreuz am Waasen
24. Oktober – „Pitball – ein Flug in die 2000er“
- Ball der HTL Kaindorf (5AHIF und 4CHIF)
- Forum Kloster Gleisdorf
7. November – „Mirror, mirror on the wall – who graduated after all?“
- Ball des BG/BRG Leibnitz (8dk)
- Hugo-Wolf-Saal, Kulturzentrum Leibnitz
7. November – „Prison Break: We Made IT AUT“
- Ball der HTL Kaindorf (5BHIF und 5AHMBA)
- Ottersbachhalle, St. Peter am Ottersbach
14. November – „A Sky Full of Stars – it‘s our time to shine“
- Ball des BG/BRG Leibnitz (8aw)
- Hugo-Wolf-Saal, Kulturzentrum Leibnitz
14. November – „Top Gun – Ready for Takeoff“
- Ball der HTL Kaindorf (5DHIF und 5AHME)
- Kammersäle, Graz
21. November – „Tanz der Maturanten“
- Ball des BG/BRG Leibnitz (8ck)
- Hugo-Wolf-Saal, Leibnitz
21. November – „Red Carpet to Roulette Dreams we set, goals we met“
- Ball der HAK/HAS und der HTL Deutschlandsberg
- BSZ Deutschlandsberg
12. Dezember – „HAKsburger – jetzt regieren wir“
- Ball der HAK Leibnitz (5bj)
- Ottersbachhalle, St. Peter am Ottersbach
09. Jänner – „Back to Black – no time left to regret“
- Ball der HLW Deutschlandsberg
- BSZ Deutschlandsberg
30. Jänner – „Das Phantom des BORG – Die Nacht der Masken“
- Ball des BORG Deutschlandsberg
- BSZ Deutschlandsberg
06. Februar – Abschlussball der Fachschule für Obst- und Weinbau Silberberg
- Bildungszentrum Silberberg