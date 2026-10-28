Michail Sidenkos großes Ziel ist die Olympia-Medaille

Nachwuchssportlerwahl 2026: Michail Sidenko ist nur einer von zwölf männlichen Sportlern, die heuer nominiert wurden. Der Schütze hat bereits viele Erfolge vorzuweisen.

Es ist keine gewöhnliche Sportart, die Michail Sidenko betreibt, und dennoch ist der 17-Jährige einer der besten Europas. Im Mai dieses Jahres wurde der Schütze des Vereins Hubertus Graz U21-Europameister im Trio-Bewerb, bei der U21-WM schoss er sich zu Silber. Bereits früh hat ihn die Sportart gepackt. „Meine Eltern sind beide Jäger und haben mich zu einem Wettkampf mitgenommen, als ich klein war. Da habe ich dann auch probieren dürfen und es hat mir Spaß gemacht. Seit ich 13 Jahre alt bin, mache ich das ganze schon professionell“, erzählt er.

Seine beiden Schwestern Inna und Maria sind ebenfalls erfolgreiche Schützinnen. „Das ist richtig cool, weil wir uns gegenseitig pushen. Inna, die älteste Schwester, ist viel besser als wir, aber wir versuchen, sie einzuholen“, erzählt er. Besonders der mentale Aspekt fasziniert ihn an der Sportart: „Es ist nach Schach wohl eine der anstrengendsten Sportarten für den Kopf. Man muss immer die gleiche Bewegung machen, da spielt die feine Innenmuskulatur eine große Rolle.“

Momentan geht er in die Abschlussklasse der HIB Liebenau, in seiner Freizeit jagt er gerne und beschäftigt sich mit Technik. Ein solches Fach will er nach der Schullaufbahn auch studieren. Sportlich hat er auch noch große Ziele: „Ich will zu Olympia und dort eine Medaille gewinnen. Am besten Gold. Das ist aber erst 2032 realistisch.“