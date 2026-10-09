Lienz wurde zum Treffpunkt für 200 Ministranten

Beim Osttiroler Minitag standen in Lienz Workshops, Gemeinschaft und ein Gottesdienst im Franziskanerkloster im Mittelpunkt.

Bei verschiedenen Spielen und Aktivitäten konnten die Ministrantinnen und Ministranten ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen und gemeinsam Aufgaben lösen

Rund 200 Ministrantinnen und Ministranten aus ganz Osttirol kamen am Samstag zum gemeinsamen Minitag nach Lienz. In der Mittelschule Egger-Lienz sowie rund um das Franziskanerkloster erwartete die Kinder und Jugendlichen ein abwechslungsreicher Tag mit Gemeinschaft, Bewegung und Kreativität. Bei verschiedenen Workshops, Spielen und kreativen Aktivitäten konnten sie gemeinsam Zeit verbringen, Neues ausprobieren und ihre Gemeinschaft stärken.

Dabei stand auch das Leben des Heiligen Franz von Assisi im Mittelpunkt. Anlässlich seines 800. Todestages beschäftigten sich die Ministranten auf vielfältige Weise mit dem Leben, dem Glauben und der Botschaft des Ordensgründers. Pater Martin Bichler vermittelte ihnen diese Inhalte. Zum Abschluss versammelten sich alle zu einem gemeinsamen Gottesdienst in der Klosterkirche. Musikalisch gestaltet wurde die Feier von den Young Spirits. Zuvor zogen die Kinder und Jugendlichen in ihren Ministrantengewändern über den Johannesplatz in die Kirche ein.