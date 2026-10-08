Das bedeutet die Ardo-Schließung fürs heimische Tiefkühlgemüse

Kein österreichischer Tiefkühlspinat mehr? 2027 soll das Werk, das für Iglo und Eigenmarken produziert, geschlossen werden. Ein schwerer Schlag für die Bauern, aber nun werden Handelsketten aktiv.

Seit knapp zwei Wochen gehen die Wogen in der heimischen Landwirtschaft hoch. Überraschend hatte der belgische Konzern Ardo angekündigt, sein Tiefkühlgemüsewerk in Groß-Enzersdorf 2027 zu schließen. Begründet wird der Schritt mit nötigen Investitionen, die mit 100 Millionen Euro beziffert werden. Diese Modernisierung sei nicht wirtschaftlich, daher wolle das Unternehmen diesen Standort zusperren und die Maschinen an andere Werke im Ausland verlegen.

Das drohende Aus der Produktion in Österreich ist ein schwerer Schlag für die rund 240 betroffenen Mitarbeiter, für die ein Sozialplan erarbeitet werden soll. Hart und überraschend trifft das nahende Ende aber auch die rund 270 Bauern, deren Karotten, Erbsen, Edamame und Spinat bisher dort verarbeitet wurden.

Iglo und Eigenmarken

Vom Ardo-Werk verarbeitetes Gemüse ist in den Tiefkühlregalen der Supermärkte derzeit zum Beispiel unter den Marken Iglo sowie unter den Handelseigenmarken von Billa, Hofer, Lidl und Spar zu finden. Oft trägt die Verpackung neben dem AMA-Gütesiegel den Hinweis „Gemüse aus dem Marchfeld“.

Neben den Mitarbeitern wären vor allem die Marchfelder Bauern die Hauptleidtragenden der Werksschließung. Für viele ist Ardo der Hauptkunde. Etliche haben in den vergangenen Jahren dafür auch hohe Investitionen etwa in die Bewässerung getätigt und ihre Fruchtfolgen darauf abgestimmt. Da die Existenz vieler landwirtschaftlicher Betriebe an der Fortführung des Werks hängt, setzen sich Vertreter der niederösterreichischen Landespolitik ebenso wie Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) für den Erhalt ein.

Bisherige Unterstützungsangebote hat das Ardo-Management jedoch abgelehnt. Auch Anfragen von interessierten Investoren wolle man „nicht weiterverfolgen“, heißt es vom Konzern. Nun hofft die Politik, dass nach einem Schreiben an die belgische Eigentümerfamilie mit dieser direkte Gespräche zustande kommen.

© Gery Wolf Fritz Rauer, Obmann der steirischen Gemüsebauern

Betroffen zeigt man sich von Ardos Vorgehen in der Kärntner Landwirtschaftskammer. Dies sei eine fatale Entscheidung und ein schwerer Dämpfer für die heimischen Bauern. Die Kärntner Landwirte liefern eher Frischgemüse an den Handel, zeigen sich aber solidarisch mit den betroffenen Kollegen.

„Mittlere Katastrophe“

Von einer „mittleren Katastrophe“ für die heimische Landwirtschaft spricht auch Fritz Rauer, Obmann der steirischen Gemüsebauern. Selbst in der Produzentenlandschaft wäre die Nachricht von einer möglichen Werkschließung erst vor 14 Tagen aufgepoppt. Das Aus wäre insofern besonders schmerzvoll, als in den „vergangenen zehn, 15 Jahren dort alles sehr professionell aufgebaut wurde“, wie Rauer schildert. Inklusive einer etablierten Beratungsstruktur für Produzenten, wie sie die Ware ernten können, um sie „frostfit“ zu machen. In der Steiermark selbst produzieren die Gemüsebäurinnen und -Bauern zwar selbst „die komplette Palette“, wie Rauer erklärt – aber zum allergrößten Teil im „Frischebereich“.

© Spar Spar-Konzernsprecherin Nicole Berkmann

Während Vertreter der niederösterreichischen Landwirtschaft fürchten, dass österreichisches Tiefkühlgemüse künftig einfach durch ausländisches ersetzt wird, zeigen sich einige Handelsketten solidarisch mit den Bauern. Spar-Konzernsprecherin Nicole Berkmann versichert: „Bei uns kommt das Tiefkühlgemüse weiterhin aus dem Marchfeld.“

Sobald die geplante Schließung des Ardo-Werkes bekannt wurde, habe man sich um eine Lösung bemüht. Ab Sommer 2027 werde man die bereits bestehende Zusammenarbeit mit dem ebenfalls in Groß-Enzersdorf ansässigen Schneider‘s Gemüseland ausbauen. Schon bisher werden 20 Tiefkühlprodukte von dem Familienunternehmen für Spar hergestellt, nun werde man die Produktpalette erweitern.

Von Lidl Österreich heißt es auf Anfrage der Kleinen Zeitung: „Wir bedauern diese Entwicklung und prüfen aktuell mögliche Alternativen. Unser Wunsch ist es jedenfalls, weiterhin Qualität aus Österreich auch in diesem Produktsegment anbieten zu können. Insofern hoffen wir auf eine Lösung, auch im Sinne der betroffenen verlässlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Landwirte und Erzeuger.“

Die REWE-Gruppe, zu der unter anderem Billa, Billa plus und Penny gehören, will künftig ebenfalls Tiefkühlgemüse aus Österreich führen und betont: „Die Versorgung mit österreichischem Tiefkühlgemüse ist aktuell gesichert. Gleichzeitig prüfen wir laufend neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit alternativen Lieferanten aus Österreich, um auch langfristig eine verlässliche und hochwertige Versorgung sicherzustellen.“ Hofer zeigt sich zuversichtlich, künftig weiterhin heimisches Tiefkühlgemüse anbieten zu können.