Die S-Bahn-Linie S7 der GKB fährt ab Samstagabend wieder regulär. Die nächste Vollsperre ist für Jänner 2027 angesetzt, dann bis in den September.

Am Samstag, 10. Oktober 2026 ab 17.14 Uhr verkehrt die erste Bahnverbindung der GKB ab Graz Hauptbahnhof wieder planmäßig nach dem regulären Fahrplan. Um 17.51 Uhr fährt der erste S-Bahn-Zug von Köflach in Richtung Landeshauptstadt. Das teilt die Graz-Köflacher Bahn (GKB) mit.

Seit knapp drei Monaten war die Bahnstrecke aufgrund der Elektrifizierungsarbeiten zwischen Lieboch und Köflach voll gesperrt. Und es ist nicht die letzte Sperre: Am 7. Jänner 2027 folgt die nächste, dann wird der Schienenersatzverkehr deutlich länger, nämlich bis 19. September 2027, unterwegs sein. Die Elektrifizierung der Strecke Graz-Lieboch soll bis 2031 abgeschlossen sein.

Ab Samstag verkehren dann auch die RegioBus-Anschlussverbindungen im Bereich der S7 beziehungsweise im Bediengebiet Voitsberg wieder planmäßig. Mit 11. Oktober sollen laut GKB auch die Fahrplandaten in den Auskunftssystemen von Verkehrsverbund und ÖBB – etwa die BusBahnBim-App und Scotty – aktualisiert werden.