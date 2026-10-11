Juristen antworten: Wie wirkt das neue Recht auf Reparatur?

Welche Rechte und Pflichten gehen mit dem neuen Recht auf Reparatur einher?

ANTWORT: Mit 1. Oktober wurde die EU-Warenreparaturrichtlinie in Österreich umgesetzt. Die Regelung soll die Kreislaufwirtschaft und nachhaltigeren Konsum fördern. Hersteller werden verpflichtet, bestimmte von Verbrauchern erworbene Waren unentgeltlich oder gegen angemessene Bezahlung zu reparieren, sofern eine Reparatur möglich ist. Erfasst sind etwa Waschmaschinen, Geschirrspüler, Kühlgeräte, Displays, Handys und Staubsauger. Die Pflicht des Herstellers besteht unabhängig davon, ob die Ware schon zuvor repariert wurde. Sie greift aber dann nicht, wenn der Verbraucher ohnedies Ansprüche aus der gesetzlichen Gewährleistung gegen den Verkäufer hat. Für diesen Fall schafft die Neuregelung einen Anreiz für Reparaturen, indem die Gewährleistungsfrist einmalig um ein Jahr verlängert wird, wenn der Verbraucher sich statt eines Warenaustausches für eine Reparatur entscheidet. Hersteller und Verkäufer müssen darüber auch informieren. Der Förderung von Reparaturen dient schließlich auch das einheitliche europäische Formular für Reparaturinformationen, das Reparaturangebote leichter vergleichbar machen soll. Unter dem Schlagwort „Don’t ditch it, fix it!“ befasst sich am 6.11.2026 eine Tagung an der Universität Graz mit dem Recht auf Reparatur. Im Anschluss daran findet um 15:00 eine öffentlich zugängliche Podiumsdiskussion zum Thema statt und eine Reparaturecke mit dem Repair Café Graz bietet Gelegenheit zur Auseinandersetzung mit den praktischen Aspekten des Rechts auf Reparatur (Infos: rewi.uni-graz.at/righttorepair). Martina Melcher und Barbara C. Steininger, Institut für Zivilrecht, Ausländisches und Internationales Privatrecht