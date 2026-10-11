Wer soll zur Wahl der „Köpfe des Jahres 2026“ antreten?

Die Kleine Zeitung sammelt Ihre Vorschläge für die „Köpfe des Jahres 2026“. Wer hat in Kärnten und Osttirol Besonderes geleistet und sollte auf dem Stimmzettel stehen? Nominieren Sie Ihre Kandidatinnen und Kandidaten!

Welche Kärntnerinnen und Kärntner, welche Osttirolerinnen und Osttiroler haben Sie heuer besonders beeindruckt? Durch sportliche Leistungen, kulturelle Projekte, ihre Gastlichkeit oder wirtschaftliche Erfolge: Die Kleine Zeitung will wieder verdiente Menschen aus Ihrer Region vor den Vorhang holen und als „Köpfe des Jahres 2026“ auszeichnen. So freuen wir uns auch heuer wieder, 120 außergewöhnlichen Menschen eine Bühne geben zu dürfen.

Dafür benötigen wir die Unterstützung von Ihnen, liebe Leserinnen und Leser: Lassen Sie uns wissen, wer Ihrer Meinung nach die Auszeichnung am meisten verdient hätte. Wer soll bei der Wahl zu den „Köpfen“ unbedingt auf dem Stimmzettel stehen? Wer hat es sich am meisten verdient, den Titel zu erringen?

Jetzt hochladen!

Laden Sie Ihre Vorschläge ab heute auf unserer Webseite hoch oder schicken Sie Vorschläge per Post an die Kleine Zeitung-Redaktion, Hasnerstraße 2, 9020 Klagenfurt, Kennwort: Köpfe. Einsendeschluss ist der 21. Oktober. Aus all den Nominierungen wählt die Redaktion der Kleinen Zeitung in den vier Regionen Oberkärnten-Osttirol, St. Veit-Feldkirchen, Lavanttal-Völkermarkt und Klagenfurt-Villach jeweils fünf Persönlichkeiten aus, die in den sechs Kategorien „Starke Persönlichkeiten“, „Kultur & Entertainment“, „Gastlichkeit“, „Junge Talente“, „Sport“ und „Unternehmergeist“ antreten. Die Kategorie „Gastlichkeit“, in der wir auf der Suche nach Wirtsleuten, Hoteliers, Pensionsbetreibern oder Hüttenwirten sind, geht nach dem erfolgreichen Start im Vorjahr heuer in die zweite Runde. Insgesamt werden in den vier Regionen mit jeweils sechs Kategorien 120 spannende Persönlichkeiten zur Wahl stehen.

Wer in den einzelnen Kategorien schließlich mit der Auszeichnung „Kopf des Jahres 2026“ geehrt wird, entscheiden Sie: Ab 1. November können Sie wählen – entweder online auf unserer Homepage oder auf Papier. Dafür drucken wir den Stimmzettel mehrmals in Ihrer Regionalausgabe der Kleinen Zeitung ab. Bis einschließlich 8. Dezember haben Sie dann die Möglichkeit, für Ihre Favoritinnen und Favoriten abzustimmen.

Gala auf der Eventplattform der Kleinen Zeitung

Danach zählen unsere Redakteurinnen und Redakteure die eingelangten Stimmen aus. Wer das Rennen um die „Köpfe des Jahres 2026“ gemacht hat, wird im Jänner des kommenden Jahres bei vier feierlichen Gala-Abenden auf der Eventplattform der Kleinen Zeitung in Klagenfurt bekannt gegeben.