Plasmaspende: „Ich will zurückgeben, was mir das Leben gerettet hat“

Gerald Weigl spendet seit 25 Jahren Plasma: Nach einem schweren Brandunfall wurde er selbst zum Empfänger. Die Spendenbereitschaft ist allerdings rückläufig.

Dass Gerald Weigl überhaupt zur Plasmaspende kam, hatte mit seinen Dienstplänen als Straßenbahnfahrer der Graz Linien zu tun: „Ich hatte Pausen von drei bis fünf Stunden, diese Zeit wollte ich sinnvoll nutzen“, erinnert sich der heute 53-jährige Grazer. Und so begann er vor rund 25 Jahren, regelmäßig zur Plasmaspende zu gehen – um sich ein bisschen etwas dazuzuverdienen und um einen wertvollen Beitrag zu leisten.

Wie wertvoll eine Plasmaspende sein kann, das erlebte Weigl im Jahr 2020 am eigenen Leib: Nach einem schweren Verbrennungsunfall hing sein Leben am seidenen Faden. 50 Prozent seiner Haut waren verbrannt, 16 Hauttransplantationen und mehr als 20 Operationen retteten ihm das Leben. Danach erfuhr Weigl, dass er für all diese Eingriffe zahlreiche Liter Plasma benötigt hatte, und fasste einen Entschluss: „Ich gehe wieder Plasma spenden, so lange, bis ich nicht mehr darf. Denn ich will das zurückgeben, was mir das Leben gerettet hat.“ Fünf Mal im Monat liegt Weigl seither wieder für rund eine Stunde auf einer der 28 Liegen im BioLife Plasmazentrum im Grazer Citypark und spendet sein Blutplasma.

© edelundwind <strong> </strong>Der BioLife-Standort im Grazer Citypark feiert sein 30-jähriges Jubiläum

Spender kommen nicht mehr regelmäßig

Der Plasmaspende-Standort in Graz feiert heuer sein 30-jähriges Bestehen, rund 150 Spenderinnen und Spender kommen jeden Tag hierher. Plasma kann – so wie Blut – nicht künstlich hergestellt werden, daher ist die Medizin auf diese Spenden angewiesen. Doch seit der Zäsur der Corona-Pandemie kämpft Standort-Leiter Harald Tengg mit einem veränderten Spendeverhalten: „Vor der Pandemie hatten wir sehr viele Dauerspender, die regelmäßig zu uns kamen. Nun kommen Spender leider nicht mehr so häufig.“ Über die Gründe lässt sich nur mutmaßen: Studenten, die einen großen Teil der Spender ausmachen, sind mehr in Onlinekursen; durch Home-Office-Regelungen liegt das Spendezentrum für Berufstätige nicht mehr am Weg.

Das bestätigt auch Dauerspender und Universitätsdozent Martin Moll, der ebenfalls seit 25 Jahren in Graz Plasma spendet: „Früher hat man immer die gleichen Leute gesehen, es war ein fast familiärer Rahmen, Bekanntschaften sind entstanden. Heute gibt es einen viel größeren Wechsel bei den Spendern.“

Wer darf spenden? Geeignet für die Plasmaspende sind alle gesunden Personen im Alter zwischen 18 und 60 Jahren, die ein Körpergewicht von mindestens 50 kg aufweisen. Spender erhalten eine Aufwandsentschädigung von aktuell 40 Euro pro Spende.

50 Spenden pro Jahr

Blutplasma wird nicht nur für Akutpatienten wie Unfallopfer oder Intensivpatienten benötigt, auch Menschen mit Immundefekten oder Hämophilie („Bluterkrankheit“) sind auf plasmabasierte Medikamente angewiesen. So benötigt ein Hämophilie-Patient pro Jahr mehr als 1000 Plasmaspenden. In ganz Österreich werden jährlich sieben Millionen Liter Plasma verarbeitet, das entspricht etwa 12 Prozent der weltweiten Kapazität. Dennoch: Europa ist weiterhin stark auf Plasma aus den USA angewiesen, 40 Prozent des Bedarfs werden so gedeckt. Ein zentraler Unterschied zur Vollblutspende ist, dass dem Blut nur das Plasma entnommen wird, alle übrigen Blutbestandteile werden dem Körper unmittelbar zurückgeführt, über ein steriles Einwegset an Nadeln und Kanülen.

Bereits vor der Abnahme durchläuft jeder Spender einen ärztlichen Check – ist der Plasmabeutel gefüllt, wird dieser auf mögliche Krankheitserreger untersucht und bei minus 45 Grad sofort schockgefroren. Die Weiterverarbeitung liegt bei der Pharmafirma Takeda, zu der die Plasmazentren gehören. Bis aus einer Spende ein fertiges Medikament für den Patienten wird, vergehen sieben bis zwölf Monate. Bis zu 50 Mal pro Jahr kann ein Mensch Plasma spenden – diese Zahl erreichen die Dauerspender Weigl und Moll jedenfalls.