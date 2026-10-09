WM-Playoff der ÖFB-Frauen: Hoffnungsträgerinnen, Modus und Chance

Mit dem Spiel gegen den Kosovo startet für Österreichs Frauen am Freitag (18 Uhr, ORF 1) die heiße Phase im Kampf um Tickets für die WM 2027 in Brasilien.

Erst vor einem halben Jahr ist Lars Söndergaard als Teamchef angetreten, nun wollen die ÖFB-Frauen unter seiner Regie Fußballgeschichte schreiben. Die historisch erste Teilnahme an einer WM-Endrunde 2027 in Brasilien ist das erklärte Ziel, auf dem Weg dorthin wartet im Playoff am Freitag (18 Uhr, live ORF1) Kosovo als erste Hürde.

Prominente Rückkehrerinnen

Mit Sarah Zadrazil (Bayern München), Marie Höbinger (Liverpool) und Lilli Purtscheller (Werder Bremen) hat Teamchef Lars Söndergaard bei seinem zweiten Lehrgang drei schmerzlich vermisste Leistungsträgerinnen nach Kreuzbandrissen zurück im Kader begrüßt. Alle drei haben in der aktuellen Saison bei ihren Klubs noch kein Spiel über 90 Minuten absolviert, werden also auch im Duell mit Kosovo nur zu dosierten Einsätzen kommen. Ordnung und Struktur im österreichischen Spiel werden von Zadrazil und Höbinger, die als Teamleaderinnen auch abseits des Platzes vorangehen, im Mittelfeld profitieren, Purtschellers Wucht sollte den Angriffen neue Durchschlagskraft geben. Eine spannende, neue Option an vorderster Front ist auch die nachnominierte Valentina Pötzl, die trotz ihrer erst 17 Jahren zuletzt bei den Austria-Einsätzen in der Champions League gegen Chelsea und Inter Mailand mit unerschrockener Umtriebigkeit aufgezeigt hat.

Gegner mit bekannter Gefahr

„Wir gehen in beide Spiele, um zu gewinnen“, nimmt Teamchef Söndergaard die Favoritenrolle an. Die Weltrangliste (Kosovo 84 vs. Österreich 23) spricht schließlich eine klare Sprache, auch wenn die Kosovarinnen mit dem Gruppensieg gegen Kroatien, Bulgarien, Gibraltar in der Liga C ihre Gefahr angedeutet haben. Die Verteidigung um Virginia Kirchberger, Katharina Schiechtl und Verena Hanshaw weiß aus den gemeinsamen Austria-Trainings ganz genau welche Gefahr von Stürmerin Modesta Uka (heuer 13 Saisontore in 16 Partien) ausgeht. Ebenso gilt es Mittelfeld-Regisseurin Erëleta Memeti von Eintracht Frankfurt nicht zur Entfaltung kommen zu lassen.

Der Modus

Die europäische Qualifikation wurde im Nations-League-Modus ausgetragen, den das ÖFB-Team in der höchsten Liga A in seiner Gruppe auf Platz drei abgeschlossen hat. Damit wartet in der ersten Playoff-Runde Kosovo (C), im Falle des Aufstiegs würde es dann Ende November/Anfang Dezember gegen den Sieger aus dem Duell Israel gegen die Schweiz (beide B) gehen. Für die WM-Qualifikation braucht es neben zwei gewonnenen Duellen aber auch ein bisschen Schützenhilfe. Denn am Ende der beiden Runden gehen die Tickets an die sieben höchstgerankten Teams der Nations League, Österreich (zwölfter Endrang) geht aber nur als achtgereihtes ins Rennen, muss also auf einen Umfaller von England, Norwegen, Niederlande, Italien, Irland, Schweden oder Island hoffen, um dem nächsten Umweg über das interkontinentale Playoff zu entgehen.