Aktionswoche für Rechtsstaat: „Der Justiz fehlen 320 Planstellen“

Frau Rat, nächste Woche wird an Österreichs Gerichten protestiert. Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte wollen mit der Aktionswoche auf den Personalmangel in der Justiz aufmerksam machen. Wenn jetzt jemand meint: Egal, wenn es in dieser Woche keine 5000 Verhandlungen gibt, das betrifft ja eh nur die Kriminellen – was entgegnen Sie dann? Julia Juri-Poier: Die Strafjustiz ist ein sehr wichtiger Bereich. Aber sie ist eben nur ein Bruchteil von dem, was die Justiz leistet, das wird oft übersehen. In der Bevölkerung fehlt es oft an Bewusstsein, wie schnell man einmal mit dem Gericht zu tun bekommen kann. Ein Verkehrsunfall, der gerichtlich abgehandelt wird zum Beispiel, davor ist keiner gefeit. Oder etwa im Familienrecht, wenn es um Erwachsenenvertretung, Kontaktrecht, Obsorge oder eine Scheidung geht. Da wünsche ich niemandem, dass er wegen Personalmangels lange auf Entscheidungen warten muss.

Wo hakt es denn beim Personal? Bereits seit Jahren gibt es Rufe aus der Justiz nach mehr Personal, die verhallen. Mehr Planstellen sind auch im aktuellen Doppelbudget nicht enthalten. In Summe fehlen uns jetzt schon rund 320 Planstellen in ganz Österreich. 250 auf der Richterseite, 70 auf Seiten der Staatsanwaltschaften. Es gibt auch keine Aussicht auf Licht am Ende des Tunnels. Dies wirkt sich unmittelbar auf die Bevölkerung aus: Zum Teil dauert ein Verfahren allein von der Klage bis zur Verhandlung schon ein Jahr. Das ist nichts, was wir uns wünschen.

Wie ist die Lage bei uns? Im Sprengel des Oberlandesgerichts Graz, der Steiermark und Kärnten umfasst, gibt es derzeit 274 Planstellen im Bereich der Bezirks- und Landesgerichte. Benötigt werden aber 32 weitere. In der Steiermark allein fehlen 21 Planposten. Dass das System noch funktioniert, ist dem Berufsethos geschuldet – man will ja die Probleme der Bürger lösen. Das geht aber nur mehr, weil wir die Arbeit mit ins Wochenende und mit in den Krankenstand nehmen. Der Dienstlaptop fährt deshalb auch mit auf Urlaub. Eine Folge daraus sind leider immer mehr Langzeitkrankenstände aufgrund von Überbelastung. Derzeit liegen wir bei einer durchschnittlichen Auslastung von rund 120 Prozent. Das bedeutet umgerechnet: Man hat in zehn Monaten schon das Arbeitspensum erreicht, für das eigentlich zwölf vorgesehen wären. Am Bezirksgericht Leibnitz stehen wir aktuell übrigens bei 134 Prozent Auslastung.

Kann die Künstliche Intelligenz in Zukunft entlasten? Die KI kann eine Erleichterung sein. Aber ich glaube nicht, dass sie uns 320 Planstellen ersetzen kann. Aktuell hinken wir bei der KI aber hinterher, weil das Justizministerium zwar an eigenen KI-Tools arbeitet, diese aber noch nicht fertig sind. Auf die bereits bestehenden KI-Anwendungen der großen Rechtsverlage haben wir keinen Zugriff. Die Gegenseite, wenn man so will, hat allerdings schon jetzt einen technischen Fortschritt. Anwälte nützen die KI, in der Praxis sind die Gerichte bereits zunehmend mit längeren Schriftsätzen konfrontiert. Dadurch entsteht teilweise zusätzlicher Prüf- und Bearbeitungsaufwand, weil solche Eingaben erst bewertet werden müssen. Mit KI helfen sich aber nicht nur Anwälte. Es gibt da etwa die Geschichte vom Tiroler Landesgericht: Ein Arbeitnehmer hat, ohne Anwalt, eine Klage über 550 Euro gegen seinen Arbeitgeber eingebracht. Seine Klage hatte, weil er sie von der KI erstellen ließ, 3200 Seiten. Generell würde ich sagen, dass KI momentan in unserem Bereich mehr Hürde als Hilfe ist.