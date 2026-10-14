Kärntnerin erbt halbes Haus, mit dem sie nichts anfangen kann 

Ein Vater hinterließ ein Testament. Seine Tochter wurde Eigentümerin einer Haushälfte, die sie aktuell weder nutzen, noch verkaufen kann. „Aber sie haftet für den offenen Kredit.“

„Der verstorbene Vater hat so ein Ergebnis sicher nicht gewollt“, sagt Rechtsanwältin Kathrin Hartl aus Völkermarkt. Gemeint ist der Vater ihrer Mandantin, der vor Kurzem verstorben ist. Er besaß einen Hälfteeigentumsanteil an einem Einfamilienwohnhaus in Kärnten. „Eine Hälfte gehörte ihm, die andere Hälfte seiner Lebensgefährtin, mit der er eine eingetragene Partnerschaft hatte“, berichtet Hartl.

Das Verhältnis zwischen seiner Tochter und seiner Partnerin sei nicht gut. Nun ist folgendes passiert: „Der Vater hinterließ ein eigenhändiges Testament, mit dem er seine Partnerin zur Alleinerbin machte und seiner Tochter seinen ideellen Hälftemiteigentumsanteil an der Liegenschaft im Wege des Vermächtnisses zuwandte“, sagt Hartl. Klingt kompliziert und ist es auch: Ihre Mandantin hat jetzt sozusagen einen Hälfteanteil an einem Haus, mit dem sie aktuell nichts anfangen kann. „Denn die Partnerin hat auch ein Fruchtgenussrecht, also ein spezielles Nutzungsrecht an der Haushälfte der Tochter“, berichtet Hartl.

© Ivan Filipovic, honorarfrei Rechtsanwältin Kathrin Hartl aus Völkermarkt

„Angedacht war, dass die Partnerin meine Mandantin finanziell abfindet und so Alleineigentümerin der Liegenschaft wird. Aber dazu ist sie finanziell nicht im Stande.“

Deshalb fand nun die Eigentumsübertragung der Haushälfte an die Tochter statt. „Die Partnerin hat ein lebenslanges unentgeltliches Nutzungsrecht an der Liegenschaft und muss dafür die Kreditverbindlichkeiten von 33.000 Euro bedienen.“

Testament ist unbefriedigend

Für meine Mandantin ist dieses Testament sehr unbefriedigend, zumal sie jetzt mit der Partnerin ihres verstorbenen Vaters, mit welcher sie sich nicht versteht, Hälfteeigentümerin eines Einfamilienhauses ist und dieses, solange die Partnerin lebt, nicht nutzen kann. Andererseits haftet sie mit dem Liegenschaftsanteil aber für die Rückführung des offenen Kredites. Zudem muss sie darauf vertrauen, dass die Partnerin das Haus entsprechend instand hält, weil sie ansonsten nach dem Tod nur mehr eine Ruine hat.“

Rechtsanwältin Hartl sagt: „Hätte der Vater das Testament mit einem Rechtsanwalt errichtet und sich rechtzeitig beraten lassen, wäre sicherlich eine andere Regelung gefunden worden.“

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