Gaspreis steigt wieder bei 80 Euro, auch Ölpreise ziehen an

Spekulationen über neue US-Angriffe auf den Iran: Der Preis für europäisches Erdgas ist in der Vorwoche zeitweise unter 70 Euro je Megawattstunde gefallen, jetzt geht es wieder deutlich nach oben. Ölpreise steigen zeitweise wieder auf 105 US-Dollar.

In der Nacht auf heute sorgte ein Medienbericht über mögliche neue US-Angriffe auf den Iran für steigende Preise

Der Preis für europäisches Erdgas ist am Donnerstag über 80 Euro gestiegen. Ein Medienbericht über mögliche neue US-Angriffe auf den Iran noch vor den Zwischenwahlen in den USA trieb die Preise nach oben. Der richtungsweisende Erdgas-Terminkontrakt TTF zur Lieferung in einem Monat stieg an der Börse in Amsterdam zwischenzeitlich auf 80,34 Euro je Megawattstunde (MWh). Das waren 2,64 Prozent mehr als am Vortag. In der vergangenen Woche hatte der Preis noch zeitweise unter 70 Euro gelegen.

Das Weiße Haus forderte das Pentagon einem Bericht des Magazins „The Atlantic“ zufolge auf, Optionen für Angriffe auf den Iran auszuarbeiten, die noch vor den US-Zwischenwahlen im November ausgeführt werden könnten. Das Magazin berief sich auf zwei Regierungsvertreter.

Wieder mehr LNG-Tankerfahrten durch Straße von Hormuz

Die Tankerdurchfahrten mit LNG-Flüssiggas-Schiffen durch die Straße von Hormuz sind zuletzt zwar auf das höchste Niveau seit Beginn des Iran-Krieges gestiegen. „Allerdings entspricht das Niveau vom September noch immer nur etwa 20 Prozent der Anzahl der LNG-Tanker, die vor dem Iran-Krieg die Straße von Hormus passierten“, schreiben die Experten der Commerzbank. Die Durchfahrten seien aber im Vergleich zum Erdöl relativ gering.

Die faktische Blockade der Straße von Hormuz für die Lieferung von Energierohstoffen wie Flüssigerdgas aus den Fördergebieten am Persischen Golf hatte den Preis für europäisches Erdgas seit Kriegsbeginn deutlich nach oben getrieben. Ende Februar hatte der Gaspreis noch bei rund 30 Euro gelegen. Ein Mehrjahreshoch erreichte der Erdgaspreis im September bei 84,50 Euro.

Ölpreise legen ebenfalls zu

Die Ölpreise haben am Donnerstag im Handelsverlauf deutliche Steigerungen verzeichnet. In der Nacht auf heute sorgte ein Medienbericht über mögliche neue US-Angriffe auf den Iran für steigende Ölnotierungen. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Referenzsorte Brent aus der Nordsee zur Lieferung im Dezember zog zuletzt um fast vier Prozent auf 103,98 US-Dollar an.