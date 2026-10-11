„Die KI wird uns nicht alle umbringen, aber wir werden es uns wünschen“

Am 18. Oktober werden Sie mit dem Österreichischen Krimipreis ausgezeichnet. Sie haben einmal gesagt, es sei merkwürdig, einen Preis dafür zu bekommen, sich Katastrophen auszudenken? MARC ELSBERG: Ist es ja auch. Aber natürlich freue ich mich. Meine Romane sind ja eine Mischung aus Thriller, Krimi und Gesellschaftsroman, da kann man sich ein bisschen aussuchen, was man herausziehen will. Und es kommt ja immer drauf an, wie man einen Krimi definiert. Wenn es darum geht, dass am Anfang etwas in Unordnung gerät, etwa durch einen Mord, und am Ende die Ordnung wiederhergestellt ist – nun, das ist in meinen Büchern nicht so (lacht).

In Ihrem aktuellen Thriller „Eden“ geht es unter anderem um das weltweite Artensterben. Wo sehen Sie das ganz konkret? Etwa beim Insektensterben. Ich habe Mitte der 1980er-Jahre Zivildienst beim Roten Kreuz gemacht und eine meiner wichtigsten Aufgaben war es, nach jeder Ausfahrt die Windschutzscheibe des Autos zu putzen, damit die Fahrer gut sehen. Wenn man gegen die tiefstehende Sonne schaut, ist es eh schon schwierig. Aber wenn die Scheibe dann auch noch von einem semiorganischen Brei überzogen war, hat man gar nichts mehr gesehen. Wenn man heutzutage im Sommer eine Ausfahrt mit dem Auto macht, ist da nichts mehr.

Dafür kommen Arten zu uns, die vorher nicht da waren. Gerade gab es die Meldung, dass die Strahlende Tarantel sich in Kärnten ausbreitet und hier heimisch wird. Und das zeigt dann ja, wie das Klima sich verschiebt. Vor vierzig Jahren hätten Taranteln den Winter in Kärnten wohl nicht überlebt. Und wenn wir in diesem Sommer 40 Grad in Wien hatten und darüber nachdenken, welche Bäume wir pflanzen, um die Städte zu kühlen, dann muss man auch über Bäume nachdenken, die man vor vierzig Jahren in Marokko gepflanzt hätte. Sind das dann eigentlich noch invasive Arten oder geht es nicht um ein Sich-Verschieben der Ökosysteme? Die Auswirkungen sind jedenfalls heftig. In „Eden“ habe ich beschrieben, wie die Sojaernte aufgrund der vertrockneten Böden ausfällt. Damit fehlt das Futter für die Massentierhaltung in Europa, Vieh muss vorzeitig geschlachtet werden. Heuer im Sommer hatten wir diese Probleme aufgrund der Trockenheit bei uns auch, und das ohne Südamerika.