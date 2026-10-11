„Die KI wird uns nicht alle umbringen, aber wir werden es uns wünschen“
Marc Elsberg wird am 18. Oktober in Velden mit dem Österreichischen Krimipreis ausgezeichnet. Ein Gespräch über seinen neuen Bestseller „Eden“, das Insektensterben und darüber, was ihm derzeit am meisten Angst macht.
Am 18. Oktober werden Sie mit dem Österreichischen Krimipreis ausgezeichnet. Sie haben einmal gesagt, es sei merkwürdig, einen Preis dafür zu bekommen, sich Katastrophen auszudenken?
MARC ELSBERG: Ist es ja auch. Aber natürlich freue ich mich. Meine Romane sind ja eine Mischung aus Thriller, Krimi und Gesellschaftsroman, da kann man sich ein bisschen aussuchen, was man herausziehen will. Und es kommt ja immer drauf an, wie man einen Krimi definiert. Wenn es darum geht, dass am Anfang etwas in Unordnung gerät, etwa durch einen Mord, und am Ende die Ordnung wiederhergestellt ist – nun, das ist in meinen Büchern nicht so (lacht).
In Ihrem aktuellen Thriller „Eden“ geht es unter anderem um das weltweite Artensterben. Wo sehen Sie das ganz konkret?
Etwa beim Insektensterben. Ich habe Mitte der 1980er-Jahre Zivildienst beim Roten Kreuz gemacht und eine meiner wichtigsten Aufgaben war es, nach jeder Ausfahrt die Windschutzscheibe des Autos zu putzen, damit die Fahrer gut sehen. Wenn man gegen die tiefstehende Sonne schaut, ist es eh schon schwierig. Aber wenn die Scheibe dann auch noch von einem semiorganischen Brei überzogen war, hat man gar nichts mehr gesehen. Wenn man heutzutage im Sommer eine Ausfahrt mit dem Auto macht, ist da nichts mehr.
Dafür kommen Arten zu uns, die vorher nicht da waren. Gerade gab es die Meldung, dass die Strahlende Tarantel sich in Kärnten ausbreitet und hier heimisch wird.
Und das zeigt dann ja, wie das Klima sich verschiebt. Vor vierzig Jahren hätten Taranteln den Winter in Kärnten wohl nicht überlebt. Und wenn wir in diesem Sommer 40 Grad in Wien hatten und darüber nachdenken, welche Bäume wir pflanzen, um die Städte zu kühlen, dann muss man auch über Bäume nachdenken, die man vor vierzig Jahren in Marokko gepflanzt hätte. Sind das dann eigentlich noch invasive Arten oder geht es nicht um ein Sich-Verschieben der Ökosysteme? Die Auswirkungen sind jedenfalls heftig. In „Eden“ habe ich beschrieben, wie die Sojaernte aufgrund der vertrockneten Böden ausfällt. Damit fehlt das Futter für die Massentierhaltung in Europa, Vieh muss vorzeitig geschlachtet werden. Heuer im Sommer hatten wir diese Probleme aufgrund der Trockenheit bei uns auch, und das ohne Südamerika.
Wissenschaftler warnen in „Eden“ vor dem ökologischen Kollaps. Aber es ist ein junger Reise- und Food-Influencer, der die komplexen Zusammenhänge in eine Social-Media-kompatible Sprache übersetzt und damit ein Millionenpublikum erreicht. Da gibt es durchaus Parallelen: Sie nutzen den Thriller für brisante Themen.
Das ist der große Vorteil von fiktionaler Literatur: Wir können stärker auf der emotionalen Klaviatur spielen und schwierige Themen in spannende Geschichten verpacken. Und wir müssen uns auch nicht immer an die Fakten halten.
Zum Beispiel?
Nun, das KI-gesteuerte Prognosesystem, das Piero Manzano erfindet und das den ökologischen Kollaps auf den Tag genau voraussagt, gibt es in dieser Form noch nicht in der Realität. Während des Schreibens am Roman ist zwar ein neues Paper von chinesischen Wissenschaftlern erschienen, das gezeigt hat, dass man mittels kombinierter KI in ökologischen Systemen gewisse Kipppunkte vorhersagen kann, aber nicht in der Komplexität wie in „Eden“. Das wird aber in absehbarer Zeit möglich sein.
Die KI kann in Ihrer Geschichte Zusammenhänge erkennen, aber sie kann nicht dafür sorgen, dass Menschen darauf reagieren. Steckt hier nicht das eigentliche Dilemma?
Noch kann die KI das nicht. Darum wird es in meinem neuen Thriller gehen, der im Februar erscheint. Chatbots sind ja bewusst oder unbewusst beeinflussbar durch die Menschen, die sie bauen, das gilt auch für Algorithmen. Das hat man zum Beispiel an einer Software gesehen, die für das US-Justizsystem feststellen sollte, wer für eine Bewährung in Frage kommt und dabei People of Colour diskriminiert hat. Das war nicht bewusst eingeschrieben, sondern ist subkutan durch die Menschen eingeflossen, die diese Software programmiert haben. Ähnlich ist es bei der KI und wir wissen einfach nicht, in welche Richtung sie sich weiterentwickelt. Die Technologie hat ein gewaltiges Potential, aber sie muss dringend reguliert werden.
Wie sehr nutzen Sie selber die KI?
Das Paradoxe ist ja, dass ich sie nutze, vor allem für Recherchen. Ich habe immer schon viel mit Expertinnen und Experten gesprochen und das war immer auch deshalb hilfreich, weil man da die menschliche Note mitbekommt und sieht: Wie ticken die Leute. Aber jetzt liefert mir die KI viel an Material, das ich noch überprüfen muss, aber es geht viel schneller.
Sie haben mittlerweile über viele brisante Themen geschrieben – vom Blackout über Genetik bis Geoengineering. Was hat Ihnen bei Ihren Recherchen am meisten Angst gemacht?
Das war wahrscheinlich tatsächlich der Blackout. Seit damals bin ich vorbereitet, ich habe immer Notfallreserven für zehn Tage zuhause. Aber auch das Thema „Geoengineering“ beschäftigt mich nach wie vor. Als ich meinen Roman „°C – Celsius“ geschrieben habe, war das noch Theorie, mittlerweile bietet das umstrittene US-amerikanische Startup „Make Sunset“ Wetterballons an, die Partikel zur Kühlung enthalten. Und nun versucht das US-israelische Startup „Stardust Solutions“ einen massiven industriellen Ansatz. Wenn die das schaffen, wäre das ein gefährlicher Game-Changer. Aber dramatischer als alles, was ich bisher geschrieben habe, ist wohl das Thema KI. Ich glaube ja nicht, dass die KI uns alle umbringen wird, aber wir werden es uns wünschen.
Wie meinen Sie das?
Für die Antwort müssen Sie dann im Februar mein Buch lesen. So viel Werbung sei mir als früherem Marketingprofi erlaubt (lacht).
Zu Person und Terminen
Marc Elsberg (eigentlich Marcus Rafelsberger), geb. 1967 in Wien, aufgewachsen in Baden. Studierte Industriedesign, danach Strategieberater und Kreativdirektor in der Werbebranche. Schrieb eine Kolumne für den „Standard“. Unterrichtet an der Universität für angewandte Kunst Wien „Storytelling“.
Durchbruch als Autor mit „Blackout“. Weitere Werke: „Zero“, „Helix“, „Gier“, „Der Fall des Präsidenten“, „°C – Celsius“ und „Eden“
Verleihung des Österreichischen Krimipreises: 18. Oktober, 19 Uhr, Casino Velden. Die Laudatio hält Bernhard Aichner.
Lesung und Diskussion am 19. Okt., 18 Uhr, FH Kärnten in Villach (Europastraße 4)