Das sind die schrägsten Ortsnamen im Bezirk Feldkirchen

Von Besendorf bis nach Albern – in Feldkirchen gibt es ein paar Ortsnamen, die eher ungewöhnlich klingen. Viele von ihnen haben eine interessante Geschichte.

Albern kann man nicht nur sein, sondern auch besuchen. Es handelt sich um eine Ortschaft in Feldkirchen

Fasching wird vielerorts als fünfte Jahreszeit bezeichnet. Zumindest in der Stadtgemeinde Feldkirchen wird das närrische Treiben jährlich groß zelebriert. Kein Wunder, dass sich auch der Feldkirchner Faschingsklub geformt hat. Zudem gibt es auch die kleine Ortschaft Fasching. Ob es da einen Zusammenhang gibt?

Die Antwort ist leider weniger witzig und ein klares Nein. Fragt man nämlich den Sprachwissenschaftler und bekannten Ortsnamen-Experten Heinz-Dieter Pohl, so stammt der Ortsname „Fasching“ aus einem slawischen Personennamen, der im Deutschen etwas umgeformt und mit einem „ing“ am Ende versehen wurde. „Urkundlich erwähnt wurde ‚Vasich‘ erstmals im Jahre 1136“, weiß Pohl. Ein bisschen weiter, in der gleichen Gemeinde, ist die Ortschaft „Albern“. Hierbei handelt es sich um die mundartliche Bezeichnung von Alpe, beziehungsweise Bergweide: „Albe“. Urkundlich erwähnt wurde „Albaere“ erstmals im Jahre 1135.

© Manfred Schusser In Feldkirchen kann man in „Fasching“ wohnen

In der Gemeinde Albeck kennt natürlich jeder Sirnitz. Und wenn ein Italiener einen schönen Aufenthalt dort hatte, sagt er doch „Benesirnitz“, oder? Nein! „Benesirnitz“ ist eine Ortschaft, die ebenfalls unter „St. Leonhard im Bade“ bekannt ist. „Der Name stammt aus dem Mittelhochdeutschen und bedeutet so viel wie ‚Klein Sirnitz‘“, erläutert Pohl. Aus dem historischen „Wenig Sirnitz“ (wenic) wurde im Laufe der Zeit das kleine Sirnitz. Ebenso gibt es in Albeck den Ort „Wippa“. Diese Bezeichnung stammt aus dem slawischen Wort „Vipava“, daraus wurde das germanische „Wiffaha“, mit der Bedeutung „Grenzfluss“.

Der Garten Eden gilt in der Bibel als das von Gott geschaffene Paradies. Menschen schufen ebenfalls ein „Eden“ auf Erden und zwar in der Gemeinde Steuerberg. Biblischen Bezug gibt es allerdings in Eden nicht, vielmehr geht der Name auf die mundartliche „(Ein-)Öde“ zurück. Pohl nennt für Steuerberg die Mundartform „auf der Öden“. Eden gibt es nämlich nicht nur in Steuerberg, sondern auch in einigen weiteren Kärntner Gemeinden.

© Helmuth Weichselbraun Sprachwissenschaftler Heinz-Dieter Pohl

Eine Ortschaft, die es ebenfalls in mehrfacher Ausführung gibt, ist Pfaffendorf. In Steindorf wurde der Ort 1297 erstmals als „Phaphendorf“ urkundlich erwähnt. Es steht für „Dorf des Pfaffen“ (Geistlichen) beziehungsweise Sitz oder Besitz eines Geistlichen. Ebenso in Steindorf befindet sich ein Ort mit dem amüsanten Namen „Golk“. Klingt zwar außerirdisch, stammt aber aus dem Slowenischen. Das Wort „gol“ bedeutet nämlich kahl. „Etwa eine kahle Stelle“, meint Pohl. Urkundlich wurde „an dem Colk“ erstmals 1351 erwähnt.

Einige weitere schräge Ortsnamen im Bezirk sind Fuchsgruben in Steuerberg, Bösenlacken in Feldkirchen, Schleichenfeld in Himmelberg und Rotapfel in Steuerberg. Und zu guter Letzt gibt es da noch Besendorf in der Gemeinde Glanegg. Erstmals urkundlich erwähnt im Jahre 1445 als „Pössendorf“, hat der Name nichts mit dem borstigen Haushaltsgerät zu tun, sondern bedeutet „kleines, unbedeutendes Dorf“. Dies war nur ein kleiner Exkurs in die Welt der Ortsnamen. Wer sich für das Thema interessiert, der sollte sich das „Kärntner Ortsnamenverzeichnis“ von Pohl ansehen.