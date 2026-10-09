465.000 Euro für Sanierung der B 100 im Oberen Drautal

Ab Montag wird die B 100 Drautal Straße zwischen Hauzendorf und Berg im Drautal umfassend erneuert. Fräsarbeiten sollen bei laufendem Verkehr stattfinden.

Am Montag soll es losgehen: Die B 100 Drautal Straße wird auf einer Länge von rund 700 Metern zwischen der Greifenburger Ortschaft Hauzendorf und Berg im Drautal umfassend saniert. 465.000 Euro werden investiert, informiert das Straßenbaureferat des Landes Kärnten. Die Fahrbahn ist in desolatem Zustand und weist starke Risse, etliche Materialausbrüche und Setzungen auf. Nun wird der bestehende Asphalt abgefräst, anschließend eine neue, acht Zentimeter starke Tragschicht und anschließend eine vier Zentimeter starke neue Asphaltdeckschicht aufgebracht.

Die Fräsarbeiten finden in der ersten Wochenhälfte statt. Der Verkehr wird aufrechterhalten, es kommt zu kurzen wechselseitigen Anhaltungen. Für die nahtlosen Asphaltierungsarbeiten ist aufgrund der geringen Fahrbahnbreite und des kurvenreichen Straßenverlaufs aber eine Sperre der B 100 in den Nachtstunden notwendig. Für PKW, den Radverkehr und den Kraftfahrlinienverkehr erfolgt die Umleitung dann über die L3 Amlacher Straße. Der Schwerverkehr (ab 7,5 Tonnen) wird großräumig über die B 106 Mölltal Straße und die B 107 Großglockner Straße umgeleitet. Die Fertigstellung ist spätestens für 21. Oktober vorgesehen.

© KK/Büro LH-Stv. Gruber Straßenbaureferent Martin Gruber

„Wir erneuern nicht nur die Oberfläche, sondern verbessern den gesamten Fahrbahnaufbau. Das erhöht die Qualität und verlängert die Lebensdauer der Straße“, betont Straßenbaureferent Martin Gruber. Eine leistungsfähige und sichere Straßeninfrastruktur sei im ländlichen Raum und für die Entwicklung der Regionen unabdingbar.