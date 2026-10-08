Entlarvendes Video: Ex-Feuerwehrler wird in Graz zum Brandstifter

Der junge Mann hatte in der Grazer Innenstadt mehrere Feuer gelegt. Weitere Ermittlungen nach seiner Festnahme ergaben: Die Behörden kennen den Verdächtigen bereits.

Der ehemalige Feuerwehrmann wird zum Brandstifter. Ein 30-jähriger Niederösterreicher steht im Verdacht mehrere Feuer in Graz gelegt zu haben. Die Polizei teilt mit, dass der Mann am Mittwoch zwischen 20:00 und 21:45 Uhr vier Mistkübel in Stiegenhäusern und Innenhöfen angezündet haben soll.

Dem aber nicht genug. Der Mann soll auch vier Brandmelder, unter anderem in einer Tiefgarage, eingeschlagen und somit einen Fehlalarm ausgelöst haben. Die Grazer Berufsfeuerwehr wurde somit auf Trab gehalten. Sie war mit insgesamt 26 Kräften und sechs Fahrzeugen im Einsatz und konnte alle Brände löschen. Verletzt wurde niemand, der entstandene Schaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Verdächtiger saß bereits in Haft

Der Brandstifter ist mittlerweile geschnappt. Aufnahmen von Überwachungskameras ließen die Polizei auf den 30-Jährigen aufmerksam werden. Wegen seines gesundheitlichen Zustandes wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert, er soll bei den Taten zudem alkoholisiert gewesen sein.

In einer ersten Befragung zeigte sich der Verdächtige bereits geständig. Seiner Aussage zufolge habe er seit Kindheit eine Begeisterung für Feuer. Dementsprechend war er auch bei der Freiwilligen Feuerwehr tätig. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz wird der Tatverdächtige nach seiner Genesung in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.

Den Behörden ist der Mann jedenfalls bereits bekannt. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Tatverdächtige erst Ende Juli 2026 wegen einschlägiger Delikte aus der Haft entlassen wurde.