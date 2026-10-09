15.000 Gründer, 400 Millionen Euro: Das Gründerzentrum der Steiermärkischen Sparkasse hatte Start-ups schon im Visier, da hießen diese noch nicht einmal so. Eine Geschichte über die Frage, was gute Gründungen ausmacht.

Aus der Vision, einst skizziert auf einem Bierdeckel, erwuchs am Grazer Sparkassenplatz gebaute Realität. Vor zehn Jahren wurde das Start-up Arivo in der steirischen Landeshauptstadt gegründet, um das Parkwesen zu revolutionieren. Heute blickt das Jungunternehmen auf mehr als 1200 erfolgreich abgewickelte Projekte. Die Grazer kombinieren Hardware wie Kennzeichenerkennung oder Parkautomaten mit Software – und gaben so auch der Tiefgarage der Steiermärkischen Sparkasse ein zukunftsfittes Antlitz.

Besonders große Freude löst das bei Dagmar Eigner-Stengg aus. Seit 22 Jahren steht sie an der Spitze des GründerCenters der Bank, das selbst jetzt ein Vierteljahrhundert Bestehen feiert. Arivo, „auf das wir wirklich stolz sind“, dockte dort bereits in jüngsten Jahren an. Wie auch viele, viele andere Gründerinnen und Gründer. „15.000“, sagt Eigner-Stengg. Neben viel Wissen flossen zudem 400 Millionen Euro in die Jungunternehmen.

© Steiermärkische Sparkasse Köpfer hinter dem GründerCenter: Dagmar Eigner-Stengg und Oliver Kröpfl

Etabliert wurde das GründerCenter in einer Zeit, in der „es den Begriff Start-up eigentlich kaum gab“, erinnert sich Eigner-Stengg an die Anfänge. Heute freilich zählen die technologisch innovativen, besonders wachstumsaffinen Jungunternehmen zum Fixbestand eines gut funktionierenden Wirtschaftsstandorts. Auch in der Steiermark entstand über die Jahrzehnte eine „wirklich sehr aktive Gründerszene und ein professionelles Ökosystem“, sagt Eigner-Stengg mit Blick auf das Zusammenspiel von Akteuren aus Wirtschaft und Wissenschaft.

„Unnötige Kilometer sparen“

„Für uns als regional verwurzeltes Unternehmen ist es extrem relevant, dass sich die Steiermark positiv entwickelt“, erklärt Oliver Kröpfl, Vorstandsmitglied bei der Sparkasse, den Antrieb der Bank, den Fokus auf junge, findige Unternehmen zu richten. Was man in Form des GründerCenters anbieten wolle? Kröpfl verweist auf ein Dreigespann, die Faktoren Expertise, Netzwerk und Finanzierungsinstrumente – „genau in dieser Reihenfolge“. Schlussendlich wolle man helfen, Gründerteams „positiv-kritisch zu begleiten“ und ihnen so „unnötige Kilometer sparen“. Freilich unter der Prämisse, dass man selbst „keine NGO ist“, wie Kröpfl erklärt.

Was denn eigentlich hinter einem erfolgreichen Start-up steht, wollen wir abschließend wissen. „Sehr viel hängt an der Idee“, sagt Dagmar Eigner-Stengg. Aber auch „Mut, Durchhaltevermögen und ein Exit-Szenario, falls sich ein Gründungsteam plötzlich nicht mehr versteht.“ Schlussendlich brauche es mehr als die Vision, sagt auch Oliver Kröpfl und hängt einen Grundsatzbefund an. Start-ups würden dazu neigen, so der Bankmanager, Potenziale im B2C-Segment – dem direkten Verkauf an Privatkunden – zu überschätzen und die Möglichkeiten im B2B-Bereich – ein Unternehmen verkauft an ein anderes Unternehmen – zu unterschätzen.