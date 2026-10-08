„Frierss am See“ wird in Velden zum Ganzjahresbetrieb
Ursprünglich nur für einen Sommer geplant, bleibt „Frierss am See“ in Velden dauerhaft bestehen. Das Feinkostgeschäft öffnet auch im Winter, die Brasserie pausiert.
Das Kärntner Familienunternehmen Frierss führt seinen Ende Mai eröffneten Standort „Frierss am See“ am Casinoplatz in Velden ganzjährig weiter. Ausschlaggebend dafür sei die positive Resonanz von Einheimischen und Urlaubsgästen während der ersten Saison gewesen. Velden wird damit zum fünften Feinkoststandort des Unternehmens.
Das Fleischerfachgeschäft mit Feinkostangebot und heißer Theke bleibt auch im Winter geöffnet. Die angeschlossene Brasserie mit Gastgarten geht hingegen in die Winterpause und öffnet erst im Frühjahr 2027 wieder.
„Wir hoffen, dass uns die Veldener auch durch die Wintermonate die Treue halten“, sagt Geschäftsführer Christoph Frierss. Zum Sortiment gehören Fleisch-, Wurst- und Schinkenspezialitäten sowie 30 Tage trocken gereifte Rindfleischstücke. Das Angebot wird saisonal angepasst. Im Herbst stehen etwa Hirschspezialitäten, Maischerl und Blutwurst im Mittelpunkt. Geöffnet ist das Geschäft von Dienstag bis Samstag.