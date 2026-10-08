„Frierss am See“ wird in Velden zum Ganzjahresbetrieb

Ursprünglich nur für einen Sommer geplant, bleibt „Frierss am See“ in Velden dauerhaft bestehen. Das Feinkostgeschäft öffnet auch im Winter, die Brasserie pausiert.

Als Pop-up für einen Sommer geplant, wird der Standort in Velden zum Ganzjahresbetrieb

Das Kärntner Familienunternehmen Frierss führt seinen Ende Mai eröffneten Standort „Frierss am See“ am Casinoplatz in Velden ganzjährig weiter. Ausschlaggebend dafür sei die positive Resonanz von Einheimischen und Urlaubsgästen während der ersten Saison gewesen. Velden wird damit zum fünften Feinkoststandort des Unternehmens.

Das Fleischerfachgeschäft mit Feinkostangebot und heißer Theke bleibt auch im Winter geöffnet. Die angeschlossene Brasserie mit Gastgarten geht hingegen in die Winterpause und öffnet erst im Frühjahr 2027 wieder.

1 / 147 Am Donnerstag, 18. Juni, luden Christoph, Andrea, Alexandra und Rudolf Frierss dazu ein, das neueröffnete „Frierss am See“ zu feiern. Zu den DJ-Klängen von DJ Mai-kel wurde feinster Prosciutto Castello, Mini-Leberkäse, hausgemachtes Beef Tartar und vieles mehr serviert. © Dieter Kulmer

„Wir hoffen, dass uns die Veldener auch durch die Wintermonate die Treue halten“, sagt Geschäftsführer Christoph Frierss. Zum Sortiment gehören Fleisch-, Wurst- und Schinkenspezialitäten sowie 30 Tage trocken gereifte Rindfleischstücke. Das Angebot wird saisonal angepasst. Im Herbst stehen etwa Hirschspezialitäten, Maischerl und Blutwurst im Mittelpunkt. Geöffnet ist das Geschäft von Dienstag bis Samstag.