Wer soll zur Wahl der „Köpfe des Jahres 2026“ antreten?

Die Kleine Zeitung sammelt Vorschläge für die Wahl der „Köpfe des Jahres 2026“. Wer hat Besonderes geleistet und sollte auf dem Stimmzettel stehen? Nominieren Sie Ihre Kandidatinnen und Kandidaten!

Welche Steirerinnen und Steirer haben Sie heuer beeindruckt – durch sportliche Leistungen, kulturelle Projekte oder wirtschaftliche Erfolge? Die Kleine Zeitung will wieder verdiente Menschen aus Ihrer Region vor den Vorhang holen und als „Köpfe des Jahres 2026“ auszeichnen. Dies tun wir bereits zum zehnten Mal, denn im Jahr 2016 haben wir zum ersten Mal zur großen Wahl gerufen. So freuen wir uns nun im zehnten Jubiläumsjahr ganz besonders, wieder 140 außergewöhnlichen Menschen aus der ganzen Steiermark eine Bühne geben zu dürfen.

Dafür benötigen wir die Unterstützung von Ihnen, liebe Leserinnen und Leser: Lassen Sie uns wissen, wer Ihrer Meinung nach die Auszeichnung am meisten verdient hätte. Wer soll bei der Wahl zu den „Köpfen“ unbedingt auf dem Stimmzettel stehen?

Jetzt hochladen!

Laden Sie Ihre Vorschläge ab heute auf unserer Webseite hoch oder schicken Sie Vorschläge per Post an die Regionalredaktion der Kleinen Zeitung in Ihrer Region. Einsendeschluss: 21. Oktober. Aus all den Nominierungen wählt die Redaktion der Kleinen Zeitung in den vier Regionen Obersteiermark, Graz & Graz-Umgebung, Ost-Südoststeiermark sowie West-Südweststeiermark jeweils fünf Persönlichkeiten aus, die in den Kategorien Ehrenamt & soziales Engagement, Entertainment, Kultur, Wirtschaft & Forschung, Sport, Newcomer sowie Gastgeber antreten. Insgesamt werden also in den vier Regionen mit jeweils sieben Kategorien 140 spannende Persönlichkeiten zur Wahl stehen.

Wer schließlich mit der Auszeichnung „Kopf des Jahres 2026“ geehrt wird, entscheiden Sie: Ab 1. November können Sie wählen – entweder online auf unserer Homepage oder auf Papier. Dafür drucken wir den Stimmzettel mehrmals in Ihrer Regionalausgabe der Kleinen Zeitung ab. Bis einschließlich 8. Dezember haben Sie dann die Möglichkeit, für Ihre Favoriten abzustimmen.

Gala im Styria Media Center

Danach zählen unsere Redakteurinnen und Redakteure die eingelangten Stimmen aus. Wer das Rennen um die „Köpfe des Jahres 2026“ gemacht hat, wird Anfang des kommenden Jahres bei feierlichen Gala-Abenden im Styria Media Center in Graz bekannt gegeben.