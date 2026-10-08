300 Razzien in mehreren Ländern, auch Grazer Ermittler beteiligt

Internationale Steuerfahnder gehen gegen Mehrwertsteuerbetrug vor. Auch in Graz waren die Ermittler an der groß angelegten Operation „Hermes“ beteiligt. Es geht um den Handel mit Elektronik- und IT-Produkten.

Ermittler der Europäische Staatsanwaltschaft (EPPO) sind in acht europäischen Ländern gegen ein internationales Netzwerk wegen schweren Mehrwertsteuerbetrugs vorgegangen. Auch in Graz waren die Ermittler an der groß angelegten Operation „Hermes“ beteiligt. Insgesamt gab es nach Angaben der italienischen Behörden rund 300 Durchsuchungen in den beteiligten Ländern.

Im Zentrum der Ermittlungen steht ein sogenannter Mehrwertsteuer-Karussellbetrug beim Handel mit Elektronik- und IT-Produkten. Die Ermittlungen wurden von der Europäischen Staatsanwaltschaft koordiniert. Beteiligt waren unter anderem Behörden aus Italien, Österreich, Deutschland, Frankreich, Spanien, Portugal, Malta und den Niederlanden. In Italien wurden sechs Personen festgenommen beziehungsweise mit Auflagen belegt. Zudem wurden Vermögenswerte und Geld bis zu einer Höhe von rund 11 Millionen Euro beschlagnahmt.

93 Unternehmen in Italien in das System verwickelt

Allein in Italien sollen 93 Unternehmen aus verschiedenen Provinzen in das System verwickelt sein. Zwischen 2022 und 2025 sollen dabei gefälschte Rechnungen mit einem Gesamtvolumen von mehr als 450 Mio. Euro ausgestellt worden sein. Auch Guthaben bei Schweizer Banken wurden beschlagnahmt.

Bei einem sogenannten Karussellbetrug werden grenzüberschreitende Geschäfte innerhalb der EU genutzt, um Mehrwertsteuer zu hinterziehen. Dabei werden häufig Firmen ohne tatsächliche Geschäftstätigkeit – sogenannte Briefkasten- oder Scheinunternehmen - zwischengeschaltet. Diese kaufen Waren ohne Mehrwertsteuer im EU-Ausland und verkaufen sie anschließend mit italienischer Mehrwertsteuer weiter, führen die eingenommene Steuer jedoch nicht an den Fiskus ab.

Nach kurzer Zeit werden solche Unternehmen häufig aufgelöst und durch neue Firmen mit ähnlicher Struktur ersetzt. Die Ermittlungen der Operation „Hermes“ werden von mehreren europäischen Staatsanwaltschaften und Polizeibehörden sowie Europol unterstützt.