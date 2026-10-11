Das Borg Dreierschützengasse hat seine Stimmen wiedergefunden

Beim Amoklauf am Grazer Borg Dreierschützengasse kamen auch vier Mädchen des Schulchors ums Leben. Jetzt hat sich die Gruppe neu formiert und trat bereits international auf.

Wir sind auf der Zielgeraden der schwierigen Zeiten, haben eine scharfe Linkskurve genommen, aber wir sind okay. – So lassen sich die ersten Zeilen des Hits „The Bones“ von Maren Morris übersetzen, die aus drei Dutzend jungen Kehlen durch das Wiener Radiokulturhaus schallen. Was die Mädchen und Burschen des Vocal District Project da singen, es könnte kaum passender sein. Der Chor ist eine Neugründung, oder genauer: eine Neubelebung des einstigen Schulchors des Grazer Borg Dreierschützengasse.

Als die Schule im Juni 2025 vom Amoklauf erschüttert wurde, zählten auch vier Mädchen aus dem Chor zu den Todesopfern. „Wenn so etwas passiert, dann denkt man nicht mehr ans Singen. Dann sind die Köpfe voll mit anderen Gedanken“, sagt Bettina Sudy. Die Musik- und Gesangspädagogin leitete den Schulchor am Borg seit vielen Jahren, ehe mit einem Schlag alles anders wurde. Es sollte Monate dauern, bis das Singen zurückkehrte – erst in die Köpfe, dann auch in die Mauern der Schule.

Der erste Anstoß für den Weg zurück zur Musik

Den Anstoß dazu lieferte Philipp Pointner. Der frühere Grazer Neos-Chef ist von Beruf Dirigent und wollte vor einem Jahr wissen, wie es an der Schule in Sachen Musik weitergeht. „Das Borg hat ja einen Musikschwerpunkt, da habe ich mir gedacht, ich frage einmal nach, ob man nicht wieder etwas aufbauen möchte“, erzählt Pointner. An der Schule fand die Idee rasch Anklang. „Philipp hat uns erstmals so richtig daran erinnert, dass wir auch wieder singen könnten“, sagt Sudy.

© KLZ / Günter Pilch Die beiden Chorleiterinnen Bettina Sudy und Selma Trefflinger

Und der Grazer tat etwas, das rückblickend für das Projekt entscheidend war. Er ließ seine musikalischen Kontakte spielen und organisierte für den künftigen Chor Auftritte. „Damit hatten wir endlich etwas Positives, auf das wir hinblicken konnten. Endlich gab es ein Ziel, da es wieder wert war, erreicht zu werden“, sagt Sudys Lehrerkollegin Selma Trefflinger.

Aufbruchstimmung unter den Schülerinnen und Schülern

Die beiden Musikerinnen taten sich zusammen und formierten den Schulchor neu. Diesmal unter anderem Namen. Rasch fanden sich Schülerinnen und Schüler, die beim Vocal District Project mitmachen wollten. „Das Schöne ist, dass nicht nur Jugendliche aus den Musikklassen dabei sind. Das ganze Projekt hat unglaublich verbindend durch die ganze Schule hindurchgewirkt“, sagt Trefflinger. Eine Aufbruchstimmung entstand, getragen von einer neuen Gemeinschaft aus zeitweise bis zu 40 musikalischen Schülerinnen und Schülern.

© Domenic Singh-Gorin Das Vocal District Project im August 2026 beim Auftritt in Südafrika

Und weil der beste Motivator immer noch die Herausforderung ist, schob Pointner gleich einmal die größeren musikalischen Brötchen in den Ofen. Für den heurigen Juli organisierte er zwei Auftritte beim Summa cum Laude Jugendmusikfestival in Wien, einen im Radiokulturhaus, den anderen im Goldenen Saal des Musikvereins. Und im August sollten die Grazer Jugendlichen zum SCL-Chorfestival nach Sun City in Südafrika reisen. Eine Reise, die freilich Geld kostete, das erst gesammelt werden musste. „Am Ende konnten wir aber genug öffentliche und private Mittel aufstellen, um die Teilnahme möglich zu machen“, sagt Pointner.

Die zurückgekehrte Lebensfreude

Für die ersten Proben fanden die Jugendlichen Unterschlupf im Pfarrheim der Kreuzkirche. Erst mit Abschluss der Umbaus in der Dreierschützengasse konnte der Chor wieder ins Schulgebäude einziehen. Und es ging Schlag auf Schlag. Nach einem ersten öffentlichen Konzert Ende Juni in Graz ging es für das Vocal District Project in die Bundeshauptstadt und danach an die Vorbereitungen für Südafrika. „Besonders diese Reise hat unseren Schülern, die so viel mitgemacht haben, viel an Gemeinschaft zurückgegeben. Sie haben über die gemeinsame Musik wieder neue Lebensfreude gefunden“, sagt Sudy.

© APA / Erwin Scheriau Ließ seine musikalischen Kontakte spielen: Philipp Pointner

Und auch neue Freundschaften mit anderen Chören sind entstanden. „Wer immer mit uns etwas machen will, soll sich bitte melden“, sagt Sudy. Das nächste größere Konzert wartet bereits am 4. Dezember in der Grazer Kreuzkirche. Denn mit dem neuen Chor, erzählen die beiden Leiterinnen, sei die Basis geschaffen, neue Dinge entstehen zu lassen.

Oder, wie es am Ende des Hits „The Bone“ heißt: „Das Haus stürzt nicht ein, wenn das Fundament solide ist.“