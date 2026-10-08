Gefahr am Berg durch wilde Routen und wahllos gelegte Steinmännchen

Durch alpine Vereine gekennzeichnete Wege beim Wandern zu verlassen, kann in gefährlichen Situationen enden. Nicht jeder Route im Internet ist nachzugehen.

Eine im Internet recherchierte Wanderroute auf die Messnerin (Gemeinde Tragöß-St. Katharein) endete für zwei Frauen und ihren Hund am vergangenen Sonntag in einer alpinen Notlage. Ihre Route führte nicht nur über gekennzeichnete Wanderwege, sondern auch über alte, unmarkierte Jagdsteige.

Kurz vor Sonnenuntergang konnten die beiden Frauen sowie der mitgeführte Hund durch die Besatzung des Polizeihubschraubers lokalisiert und mittels Taubergung unverletzt gerettet werden. Viel tragischer endeten hingegen im Sommer zwei andere Vorfälle: Ein 20-jähriger Burgenländer und eine 68-jährige Frau aus dem Bezirk Graz-Umgebung mussten im „Schatten“ vom Hochschwab ihr Leben lassen. Beide waren alleine unterwegs und hatten markierte Wege verlassen.

Ortskenntnis und Trittsicherheit

Das häufigere Verlassen der markierten Wege bekommt man auch bei den alpinen Vereinen mit. Bei mehr als der Hälfte aller bodengebundenen Bergungen und Hubschraubereinsätze lag weder ein medizinischer noch ein unfallbedingter Auslöser vor. Gerufen wurde, weil Menschen nicht mehr weiterkamen. Bei den unverletzt Geretteten waren Erschöpfung mit 28 Prozent und Verirren oder Versteigen mit 26 Prozent die häufigsten Gründe. Alpenverein und Naturfreunde reagieren darauf in ihrer Kernkompetenz, der Ausbildung, und aktualisieren laufend Tourenbeschreibungen und Wegeinformationen.

© Lösel Eine herkömmliche Markierung eines Wanderweges

Trotzdem mahnt die Bergrettung: „Vor Ort muss man sich immer selbst ein Bild der Gegebenheit machen.“ Das gelte freilich auch für markierte Wege und Steige. „Der Berg hat sich verändert, und die Vorbereitung vieler Bergsteigerinnen und Bergsteiger hält damit nicht Schritt. Wenn Zustiege über Blankeis führen und Schneebrücken nicht mehr halten, reicht die Erfahrung von gestern nicht mehr. Wir brauchen Tourenbeschreibungen und Weginformationen, die den aktuellen Zustand abbilden und die Menschen dort erreichen, wo sie ihre Tour planen – und eine langfristig gesicherte alpine Infrastruktur“, so Gerald Dunkel-Schwarzenberger, Präsident des Verbands alpiner Vereine Österreichs

Wege und Steige, die sich nicht in der gesicherten Infrastruktur befinden, sind logischerweise oft zugewachsen, von Gamspfaden, die ins unwegsame Gelände führen oder von Wind und Wetter ausgewaschenen „Wegen“ nicht zu unterscheiden. Wer diese trotzdem betreten möchte, bräuchte unbedingt Ortskenntnis und Trittsicherheit. „Sich nur auf Beschreibungen im Internet zu verlassen, kann schnell gefährlich werden“, warnen alpine Einsatzkräfte.

Die Bedeutung der Steinmännchen

Zu einer Gefahr können tatsächlich auch die Steinmännchen oder -türmchen werden, die vielerorts auf den Bergen scheinbar aus dem Boden schießen. Die gestapelten Steine sollen vor allem als Orientierungshilfe beim Wandern dienen, besonders bei schlechtem Wetter oder in unübersichtlichem Gelände.

Viele Wanderer wissen allerdings nicht um die Bedeutung der Steintürme am Wegesrand Bescheid und machen sich einen Spaß daraus, daneben oder an einer beliebigen anderen Stelle einen solche aufzustapeln – die eigentliche Funktion als Orientierungshilfe geht somit verloren.