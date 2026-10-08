Petrochemie-Riese Borouge baut im steirischen Wildon aus

Recycling von Kunststoffabfällen: Neu geformter Großkonzern erhöht die jährliche Produktionsmenge auf 29 Kilotonnen.

Der international agierende Petrochemieprofi Borouge baut in der Steiermark aus: Am Standort in Wildon, der ehemals unter Ecoplast firmierte, wird die jährliche Produktionskapazität für recyceltes Polyethylen – der weltweit am häufigsten verwendete thermoplastische Kunststoff – um bis zu fünf Kilotonnen erweitert. Was zu einer Kapazität von in Summe 29 Kilotonnen führt, wie es auf Nachfrage der Kleinen Zeitung heißt. Die zusätzlichen Kapazitäten sollen „im vierten Quartal 2027 zur Verfügung stehen“.

Zur Anzahl der Beschäftigten am steirischen Standort will der Konzern ebenso keine Angaben machen wie zur Investitionssumme. Jedenfalls aber werde die geplante Erweiterung „keine Auswirkungen“ auf die derzeitige Belegschaft haben.

Die OMV und Abu Dhabi

In Wildon selbst verarbeitet das Unternehmen laut Eigenangaben „Post-Consumer-Polyethylen-Rohstoffe zu Rezyklaten für flexible Verpackungen sowie Infrastruktur- und Industrieanwendungen“. Aus Abfällen, sowohl von Haushalten wie auch von Industriebetrieben, entstehen also neue Kunststoffe.

Die Borouge-Gruppe selbst ist übrigens noch ein sehr junges Unternehmen, das erst 2026 entstand. Entstanden ist der weltweit führende Anbieter von sogenannten Polyolefinen durch den Zusammenschluss von Borealis, Borouge Plc und NOVA Chemicals. Dahinter stecken zwei langfristige Eigentümer: Adnoc, also der staatliche Erdölkonzern der Vereinigten Arabischen Emirate, und die österreichische OMV.