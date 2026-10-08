Tödlicher Bär-Angriff in mongolischer Hauptstadt

Am Rande der mongolischen Hauptstadt Ulan Bator hat ein Bär einen Mann getötet und eine Frau schwer verletzt. Wie die örtlichen Behörden am Donnerstag mitteilten, griff der Bär die beiden am Mittwochabend in ihrem Haus im Bezirk Bayanzurkh an. Das Todesopfer war demnach in seinen Vierzigern, die Verletzte um die 50 Jahre alt. Sie habe sich nach der Attacke zu Nachbarn flüchten könne und werde nun im Krankenhaus behandelt.

35 Forstaufseher wurden entsandt, um den Bär aufzuspüren und abzuschießen. In den vergangenen Jahren haben gefährliche Begegnungen zwischen Bären und Menschen deutlich zugenommen. Die Gründe dafür sind nicht bekannt.

Allein in Ulan Bator wurden seit Jahresbeginn 24 Bärensichtungen gemeldet, landesweit waren es 754 Sichtungen. Im gesamten Jahr 2018 waren es nur zwei gewesen, 2019 lediglich eine. Die Behörden haben mittlerweile Genehmigungen für die Jagd auf Bären in acht Provinzen erteilt und bemühen sich darum, Forstaufseher mit Betäubungsgewehren auszurüsten.