Erste männliche Hebamme: Klagenfurter ist ein Kärntner Unikat

Christof Janesch ist die erste männliche Hebamme Kärntens und die vierte österreichweit überhaupt. Dabei war der Klagenfurter ein Spätberufener.

Ob er der oder die Hebamme genannt wird, ist Christof Janesch eigentlich gleich. Für den Klagenfurter steht fest: „Ich bin Hebamme.“ Der 33-Jährige ist damit die erste männliche Hebamme Kärntens, die vierte in ganz Österreich und somit ein echtes Unikat.

Dabei schlug er zunächst einen ganz anderen Berufsweg ein und ist ein Spätberufener. Denn Janesch war eigentlich bautechnischer Zeichner und jahrelang im Baumanagement tätig. „In meinem Job war ich aber schon länger nicht mehr glücklich“, erzählt Janesch. „Ich wollte irgendwas mit Menschen machen.“ Also gab er im Alter von 28 Jahren seinem Leben noch einmal eine wohlüberlegte Wende, nahm sich eine Auszeit und holte im Rahmen einer Bildungskarenz die Berufsreifeprüfung nach.

Mit dem Zeugnis in der Hand stand Christof Janesch vor der Wahl: Krankenpfleger oder Hebamme? Die Entscheidung fiel auf Letzteres, vielleicht, weil auch Mama Andrea bei einem Frauenarzt tätig ist. „Mich fasziniert es einfach Frauen und Familien in dieser schönen und intimen Zeit zu begleiten“, nennt der 33-Jährige den Hauptbeweggrund.

Die Ausbildung ist erst seit 1995 für Männer geöffnet, auch eine eigene Berufsbezeichnung gibt es eben nicht. „Bist du dir sicher?“, fragten auch seine Eltern – Vater Harald ist Kriminalbeamter und Mitglied der Stadtrichter – vorsichtig nach, als sie von seinen Plänen erfuhren. Doch als sie das Strahlen in den Augen ihres Sohnes sahen, waren auch sie überzeugt: „Dann stehen wir zu hundert Prozent hinter dir.“

© Privat/kk Christof Janesch mit seiner Nichte

Besonderheit zu spüren bekommen

Also absolvierte Christof Janesch das Aufnahmeverfahren für das Studium der Hebammenwissenschaften – mit einem schriftlichen Test und einem Bewerbungsgespräch – an der Fachhochschule Kärnten und überzeugte. Als einziger Mann unter 35 Kolleginnen – diese Besonderheit spürte der Klagenfurter in der Klasse und bei den Praktika. „In gewissen Situationen wurde bei mir schon etwas genauer hingeschaut“, ist sich der 33-Jährige sicher.

Bei den Praktika und den praktischen Übungen, die er in diversen Kliniken in Kärnten, der Steiermark und Salzburg absolvierte, musste Janesch auch in die Rolle einer Gebärenden schlüpfen. „Ich musste mir einen Babybauch umschnallen und eine Puppe zur Welt bringen“, erinnert er sich. Bereits im ersten Semester durfte er beobachtend in den Kreißsaal, im zweiten Semester ging es mit dem Legen von Venenwegen und Blutabnahmen bereits an die Patientinnen. Ab Semester Nummer drei legte er bei einer Geburt aktiv Hand an.

© Privat/kk „Die 40. Geburt war ein Meilenstein“, erklärt Janesch

„Da war ich sehr nervös“, gibt Janesch offen und ehrlich zu. Die Patientin, eine Französin, lernte er erst im Kreißsaal im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in St. Veit kennen. „Sie konnte fast kein Deutsch, ich kein Französisch, also haben wir uns so gut es ging auf Englisch unterhalten.“ Es ging aber alles gut, nach zwölf Stunden hielt die Mutter ihre Tochter im Arm, Christof Janesch schnitt die Nabelschnur durch und legte ihr das Kind an. „Ich war voller Adrenalin“, erinnert er sich an die Momente.

Ich habe schon alles miterlebt – von der Vorzeigegeburt bis zur Katastrophe. — Christof Janesch , Hebamme

So etwas wie Routine gebe es im Beruf der Hebamme nicht. „Man wird nur ruhiger“, weiß er aus Erfahrung. Denn jede Geburt sei einzigartig und etwas ganz Besonderes. Und mittlerweile habe er alles miterlebt – von der wunderschönen Vorzeigegeburt bis hin zur Niederkunft mit Komplikationen oder der Geburt von Zwillingen. Auch an die 40. Geburt erinnert sich der Kärntner gerne zurück: „Das war ein echter Meilenstein in meiner Ausbildung.“ Diese sieht nämlich mindestens 40 vor, Janesch blickt mittlerweile auf 53 zurück.

Kaum Skepsis, keine Ablehnung

Bis dato hat der 33-Jährige keine Ablehnung als Hebamme erfahren – weder bei den werdenden Müttern, noch bei den Kolleginnen und der Ärzteschaft. Nur einmal musste er aus religiösen Gründen den Kreißsaal wieder verlassen. Anfängliche Skepsis würde in den meisten Fällen oft schnell weichen. Ein junges Paar habe sogar ausdrücklich nach ihm verlangt.

Mittlerweile hat Christof Janesch das Studium in Mindeststudiendauer beendet. Am 12. November feiert er den Abschluss im Rahmen einer Sponsion. Aktuell befindet er sich in der Bewerbungsphase, die Jobsituation in der Branche sei aber nicht einfach. Ob er noch einmal die Entscheidung genau so treffen würde? „Ja, definitiv, aber vielleicht nur etwas früher.“