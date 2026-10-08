Neustart nach der Schließung: Hotel in Seckau zieht erste Bilanz

Das Jufa Seckau hat nach der Schließung vor zwei Jahren heuer im Frühjahr neu eröffnet und zieht nun Bilanz über die erste Sommersaison.

Der Schock saß tief in Seckau, als vor zwei Jahren die Schließung des Jufa-Hotels bekannt wurde. Umso größer war die Freude über die Wiedereröffnung heuer im April.

Das Haus werde nicht nur von Urlaubsgästen gut frequentiert, sondern zunehmend auch zu einem Treffpunkt für Menschen aus der Region, so Hotelverantwortlicher Dominik Egger. So werde das Frühstücksangebot gut angenommen, außerdem gebe es Veranstaltungen, Feiern und kulturelle Aktivitäten.

© KLZ / Josef Fröhlich Das Jufa-Hotel befindet sich neben dem Kloster in Seckau

Auslastungsprobleme im Winter waren einst mit ein Grund für die Schließung. Im kommenden Winter bleibt das Haus offen. Mit Themen wie Wandern und Kultur wolle man den Standort als Ganzjahresziel positionieren und damit unabhängiger vom klassischen Eventtourismus werden, sagt Unternehmenssprecher Martin Seger-Omann. Zufrieden zeigt man sich auch mit der Auslastung der Standorte Judenburg und Murau.

Murtal-Tourismus-Geschäftsführerin Isabella Painhapp und Bürgermeister Martin Rath drückten bei der Sommerbilanz-Präsentation ihre Freude über die Wiederbelebung des Standorts aus.