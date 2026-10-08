Nach Insolvenz: Weizer Traditionsbetrieb will weitermachen

Vergangene Woche meldete der Installationsbetrieb Trieb & Kreimer GmbH & Co KG in Weiz Insolvenz an. Eine Sanierung wird angestrebt. Künftig will man von Großprojekten Abstand halten.

„Wir wollen weitermachen, wir wollen weiterarbeiten“, ließ Geschäftsführerin Katrin Kahr bereits vergangene Woche wissen, als ihr Installationsbetrieb Trieb & Kreimer GmbH & Co KG ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung anmeldete. Nun wurden erste Gespräche mit dem Masseverwalter Christoph Kirchmeier von „Kapp & Partner“ geführt.

„Der Masseverwalter ist sehr zuversichtlich, wir drehen an allen Schrauben“, erzählt Kahr, die den Weizer Betrieb in dritter Generation führt. Ihr Großvater gründete die Firma, vor sieben Jahren übernahm sie die Geschäftsführung von ihren Eltern und leitet das Unternehmen gemeinsam mit ihrem Mann.

© KLZ/ Nicole Stranzl Der Installationsbetrieb „Trieb & Kreimer GmbH & Co KG meldete vergangene Woche Insolvent an

„Wir kümmern uns um den tropfenden Wasserhahn, übernehmen die Wartung von Heizungsanlagen, sind für klassische Häuslbauer da, übernehmen Sanierungen und Umbauten, ein Schwerpunkt ist die Revitalisierung von alten Häusern sowie klassische Service- und Reparaturarbeiten“, erzählt Kahr. Auch Wohnsiedlungen betreuten der Installationsbetrieb sowie Schulen oder Pflegeeinrichtungen. Künftig wolle man Abstand von Großprojekten nehmen.

Die aktuellen Projekte sollen weitergeführt und fertiggestellt werden. „Wenn uns jemand unterstützen will, freuen wir uns über neue Aufträge“, lässt die Geschäftsführerin wissen.

60 Gläubiger betroffen

Die von der Insolvenz betroffenen rund 60 Gläubiger sollen binnen zwei Jahren eine Quote von 20 Prozent bekommen.

14 Arbeitnehmer sind derzeit bei Trieb & Kreimer GmbH & Co KG beschäftigt, wie auch zwei Lehrlinge. „Unser Ziel ist der größtmögliche Erhalt der Arbeitsplätze“, sagt Kahr. „Unsere Mitarbeiter sind top, sie waren auch sehr verständnisvoll.“

Die schwierige wirtschaftliche Lage habe zu der Insolvenz geführt. Vor allem steigende Lohn- und Materialkosten, hohe Vorfinanzierungen und teilweise verzögerte Zahlungseingänge hätten das Unternehmen belastet, so Kahr. „In der Branche hat man es allgemein nicht leicht. Wir sehen die Herausforderung jetzt aber als Chance. Wir schauen, dass wir an einzelnen Themen arbeiten.“