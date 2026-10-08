Singapur startet staatliches „Tinder“ für mehr Geburten

Die staatliche Dating-App „FirstDate“ folgt einer anderen Logik als kommerzielle Anbieter wie Tinder und Co. Ob die Geburtenrate tatsächlich gesteigert wird, ist ungewiss.

Der wohlhabende Stadtstaat Singapur kämpft wie andere Länder in Südostasien mit einem massiven Geburtenrückgang. Laut Daten des deutschen Statistischen Bundesamtes lag die Fertilitätsrate in Singapur 2023 mit 0,98 Geburten je Frau sogar knapp unter eins. Nur ein Land weltweit weist eine geringere Rate auf - Südkorea mit 0,72. Österreich lag demnach bei 1,32 Geburten pro Frau. Damit eine Bevölkerung ohne Zuwanderung langfristig stabil bleibt, ist eine Rate von rund 2,1 notwendig.

Die Politik in Singapur ergriff deshalb bereits unterschiedliche Maßnahmen. So soll etwa die finanzielle Unterstützung für Eltern im kommenden Jahr erhöht werden - jedes Kind erhält bis zum 17. Lebensjahr umgerechnet rund 55.000 statt wie bisher 40.000 Euro. Weiters wurden mehr Kinderbetreuungsurlaub oder günstigere Betreuungsmöglichkeiten beschlossen. Nun setzt die Regierung Singapurs einen kuriosen Hebel in Bewegung, um die Geburtenrate zu erhöhen: eine staatliche Dating-App.

Einer nach dem anderen

Das Angebot nennt sich „FirstDate“ und soll junge Singapurer besser verkuppeln als gängige Datingplattformen wie Tinder, Hinge und Co. Zunächst wurde eine Pilotphase für rund 160.000 staatliche Bedienstete im Alter von 21 bis 35 Jahren gestartet, berichtet das „Handelsblatt“ am Donnerstag. Nach der Anmeldung füllen Nutzer einen ausführlichen Fragebogen aus: Wie sportlich sind Sie? Ist Ihre Wohnung aufgeräumt oder chaotisch? Wie entspannen Sie am liebsten?

Danach kommt der sogenannte Gale-Shapley-Algorithmus ins Spiel, der dem mittlerweile verstorbenen US-Mathematiker Lloyd Shapley 2012 den Wirtschaftsnobelpreis eingebracht hatte. Die App vergleicht die Profile und ortet Paare mit der größtmöglichen Übereinstimmung. Ein zentraler Unterschied zu Tinder: Jedem Single wird zuerst nur ein Vorschlag gemacht, „FirstDate“ kennt kein oberflächliches, schier endloses Swipen.

Den Nutzern bleiben 72 Stunden Zeit, zu entscheiden, ob sie die vorgeschlagene Person kontaktieren möchten oder nicht. Sollte zumindest eine der beiden Personen nicht zufrieden sein, dauert es ein paar Wochen, bis die App einen neuen Zyklus beginnt und der Algorithmus einen weiteren potenziellen Partner vorschlägt. Laut der Regierung Singapurs liege der Vorteil eines einzigen Treffers darin, dass sich die Nutzer von „FirstDate“ länger und intensiver mit den Datingpartnern auseinandersetzen.

Auswirkung von „FirstDate“ ungewiss

Ein Grund, auf staatliches Dating zu setzen, liegt auch in der Verkaufslogik der kommerziellen Anbieter. Sie stehen gewissermaßen in einem Interessenskonflikt: Haben sie ein Paar erfolgreich verkuppelt, verlieren sie ihre Kunden und verdienen weniger. Für den Staat hingegen sei eine gelungene Partnervermittlung ein Erfolg für die Familienpolitik. Ob das Programm über das Pilotprojekt hinaus ausgeweitet werden soll, ist laut „Straits Times“ noch offen.

Das „Handelsblatt“ zweifelt jedoch an den tatsächlichen Auswirkungen von „FirstDate“ auf die Fertilitätsrate. Neben Bedenken bezüglich möglicher staatlicher Eingriffe in die Privatsphäre wird angemerkt, dass die Partnersuche gar nicht Hauptursache für die fehlenden Geburten ist. Die Zahl der Eheschließungen sinkt demnach deutlich weniger stark als jene der Geburten. Ein Paar zu sein bedeutet schließlich nicht automatisch, auch Kinder zu bekommen.

Initiativen in Südkorea, Taiwan und Tokio

Andere kommunale Regierungen im asiatischen Raum starteten bereits den Versuch, eine aktivere Rolle bei der Partnervermittlung zu spielen, ist im „Business Insider“ zu lesen. So führte Tokio beispielsweise vor zwei Jahren eine staatliche und KI-basierte Dating-App ein. 2025 verzeichnete die japanische Hauptstadt zum ersten Mal seit neun Jahren einen Anstieg der Geburtenzahlen. In Südkorea bieten einige Kommunen finanzielle Anreize an. Das taiwanesische Innenministerium organisiert regelmäßig Veranstaltungen zur Partnervermittlung.